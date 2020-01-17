首富的“大”计划：贝佐斯称亚马逊要是没成功就做个快乐的码农

全球首富、亚马逊创始人杰夫-贝佐斯周三在访问印度期间的一次“炉边访谈”中表示，如果亚马逊没有取得成功，现在的他将在某个地方做一名快乐的程序员。

贝佐斯1995年创办了亚马逊，今天，这一电商巨头的市值超过9260亿美元，并一度曾突破1万亿美元。贝佐斯本人也成为世界首富，身价超过1100亿美元。

贝佐斯在周三的访谈中表示：“过去25年里（亚马逊）发生的事情远远超出了我的预期。我希望建立一家公司，但不是像你今天所看到的那样。”

因此，贝佐斯的赌博获得了巨大的回报，但如果没有成功呢？他会做什么？

贝佐斯回答：“我会在某个地方做一个非常快乐的软件程序员。”

贝佐斯在2016年开拓者奖上曾说过：“我们都有激情，你不能选择它们。”据美国科技媒体《Wired》报道，电脑一直是贝佐斯的激情所在。

事实上，年轻时的贝佐斯一开始从事的是涉及计算机和自动化的职业。他于1986年毕业于普林斯顿大学，获得电气工程和计算机科学学位。

毕业后，贝佐斯拒绝了英特尔、贝尔实验室和安德森咨询公司等几家科技公司提供的工作机会，前往一家名为Fitel的电信初创公司从事“调试代码”工作。两年后，贝佐斯离开Fitel成为Bankers Trust（后被德银收购）的软件开发人员。

在那里，贝佐斯计划离开这家银行后在科技领域找一份工作，而不是继续从事金融服务业。但1990年，在于对冲基金D.E.Shaw的创始人大卫-肖（David Shaw）联络后，他又跳槽到了该基金，大卫-肖也是一名计算机科学家。

在那里，贝佐斯负责研究一个相对较新的领域：互联网的潜在商机。在一次头脑风暴会议上，贝佐斯提出了在互联网上销售书籍的想法。

贝佐斯周三回忆说，肖实际上是劝阻他离开公司去从事自己的事业。贝佐斯说：“当我告诉老板这件事时，他耐心地听我说：‘这是个好主意，但只是对于一个已经没有工作的人来说是如此。’”

贝佐斯说，但“我知道如果我尝试过并失败了，我永远不会后悔。”