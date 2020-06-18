腾讯告赢国家知产局，法院判撤销一酒企注册 “王者荣耀”商标

6月18日下午消息，据上游新闻报道，6月17日，北京知识产权法院一审审结“王者荣耀”商标权无效宣告请求行政案，认定酒企贵州问渠成裕酒业有限公司申请注册的商标损害了游戏《王者荣耀》的在先权利，判令国家知产局撤销被诉裁定并重新作出裁定。

《王者荣耀》是腾讯科技（深圳）有限公司出品的一款手机游戏，自推出以来就广受追捧，拥有庞大的用户群体。

天眼查数据显示，2015年10月，腾讯公司申请注册了多件“王者荣耀”商标，但2015年11月，贵州问渠成裕酒业有限公司也申请注册了“王者荣耀”文字商标，指定使用在“果酒（含酒精）”等商品上。

天眼查数据显示，贵州问渠成裕酒业有限公司成立于2013年4月，注册资本3万，法定代表人是陈旗，经营范围包括销售食品（含酒类）。值得注意的是陈旗同时还担任贵州王者荣耀酒业有限公司法定代表人，该公司经营范围包括销售酒、茶叶、酿酒原料及酒曲。

据上游新闻报道，2018年6月19日，腾讯公司对贵州问渠成裕酒业有限公司注册的“王者荣耀”商标提出无效宣告请求，国家知识产权局以诉争商标与引证商标未构成类似商品上的近似商标等为由，裁定诉争商标予以维持。对此，原告腾讯公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起诉讼。

最终，北京知识产权法院认定，诉争商标的注册申请损害了原告腾讯公司的作品名称“王者荣耀”的在先权益，违反了《商标法》第三十二条的规定；同时未构成《商标法》第四十四条第一款规定的情形，因此判决撤销被诉裁定，并判令国家知识产权局重新作出裁定。