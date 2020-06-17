爱奇艺非要卖给腾讯不可吗？





人在工位坐，新闻从外媒来。昨日下午，路透社援引两位知情人士的消息称，腾讯控股已与百度进行接触，商讨收购爱奇艺股份的相关事宜，并计划成为后者的最大股东。

众所周知，国内视频平台中，优酷、爱奇艺、腾讯视频均未摆脱连年亏损的泥潭。以唯一上市的爱奇艺为例，其 2020 年第一季度未经审计财报显示，净亏损 29 亿元。几家之中又尤以爱奇艺与腾讯视频竞争最为胶着，两者从均已过亿的订阅会员数量比拼到综艺、剧集等自制、独播内容，" 鹅"（腾讯的 Logo 是企鹅，简称为鹅）与" 桃"（奇异果又称猕猴桃，简称为桃）这一路不知道相不相爱，但相杀绝对是有的。所以，这个传闻既有点意外，又好像勉强能解释。不过，报道称，该计划尚处于早期阶段，或会发生变化。而腾讯、百度、爱奇艺三方均向新浪科技表示，对此不予置评。

腾讯的动机

先来分析一下腾讯可能存在的股份收购动机。

首先，用前述知情人士的话说，合作将提高双方在制作和购买内容时的议价能力，并在一定程度上降低营销成本——直白点就是，行业老大和老二联手之后，竞争力和话语权更强，既然都是自己人，也不必再从对方手里抢夺用户，那么烧钱的脚步自然可以慢慢停下来了。

其二，腾讯在文娱产业一直雄心勃勃，腾讯音乐娱乐集团带着 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民 K 歌占据了在线音乐不止半壁江山，阅文集团囊括起点中文网、潇湘书院、红袖添香等品牌，拥有 1220 万部作品储备，810 万名创作者，输出了《全职高手》《庆余年》《将夜》等多部 IP 改编内容。所以爱奇艺对腾讯而言，价值就在于视频版图的进一步扩大，这钱如果花出去，似乎怎么看也不算亏。

至于腾讯究竟最终能否达成股份收购，又能否实现控股，暂不明朗，因此当下也无法回答两者品牌是独立存在还是合二为一，何况还涉及到高管团队的去留问题，如果继续洽淡，也需要进行更深层次的考虑与博弈。不过，作为腾讯视频和爱奇艺会员的用户，最关心的可能是：是不是之后就可以只买一个 VIP 了？于是这里又要提出一个疑问：两者用户的重合度有多少，腾讯的收购动机真的充分吗？答案未知。

爱奇艺的困境

爱奇艺难在哪？缺钱。为什么缺钱？因为内容要花钱，技术要花钱，但在现阶段单纯依靠内容很难赚钱，因而结局是一直亏钱。

爱奇艺也不想亏损，但人口红利期也已终结，跑马圈地的时代过去了，接下来的日子要在每个缝隙里收割用户，下沉和出海两把大刀都用上了，得给点时间。于是，爱奇艺转向提升与海外兄弟 Netflix 相比实在过低的 ARPPU（平均每付费用户收入）——2020 年第一季度爱奇艺每月 ARPPU 约为 13 元，才是 Netflix 的六分之一。在这方面，爱奇艺尝试了超前点播、互动剧集、星钻 VIP 会员，但超前点播的推行方式过于激进，用户反对声浪巨大，不久前，爱奇艺《庆余年》超前点播案一审宣判，结果备受关注，法院强调，超前点播不应损害会员的已有权利，爱奇艺应该向原告连续 15 日提供爱奇艺黄金 VIP 会员权益，使其享有爱奇艺已更新的卫视热播电视剧、爱奇艺自制剧的观看权利。

多元化付费方式路漫漫，广告又遭遇滑铁卢：爱奇艺的广告营收已连续四个季度负增长。除了受宏观经济环境影响外，这背后还有广告与会员之间零和关系的内因，更涉及到外患——短视频平台的冲击。据晚点 LatePost 报道，2019 年 10 月底抖音已实现广告收入日赚 2 亿元。何况不只是吞食视频平台广告主的预算，短视频平台还要霸占视频平台用户的使用时长，它们开始向长视频领域迈步，前期是购买内容，比如西瓜视频和《囧妈》，后期当然就是原创。

而烧钱还能烧多久？尽管演员片酬得到限制后，内容成本有所降低，但爱奇艺的现金流依然承压。财报显示，截至 2020 年 3 月 31 日，爱奇艺持有现金、现金等价物、限定用途现金和短期投资共计 99 亿元，比上一季度少了 16 亿元，爱奇艺现金及现金等价物 36.93 亿元，上一季度是 59.35 亿元。

爱奇艺创始人兼 CEO 龚宇曾说，爱奇艺是独立的，竞争者的资源和金钱打不倒爱奇艺。然而，爱奇艺却始终在找钱、赚钱、亏钱的漩涡里挣扎，这是实实在在的困境。

百度的算盘

再来看爱奇艺所谓的" 后盾" 百度，作为爱奇艺的第一大股东，其持股比例为 56.16%，此外，小米持股 6.67%，高瓴资本持股 6.34%，龚宇持股仅有 1.93%。

一位不愿具名的投资人士对新浪科技表示，如果腾讯真的拿下了爱奇艺，百度大概会很满意。" 相当于彻底甩开包袱，前提是价格到位。"

毕竟百度在" 含泪割舍" 这方面还是比较有经验的。想想当年脱手去哪儿置换携程股份，只为减轻其在财务上带来的拖累，换一身轻松，接着又为了聚焦主航道将 O2O 业务逐步剥离，百度外卖送给饿了么，百度糯米倒是还在，就是除了离职、调整传闻，没再看见什么和业务布局有关的动态。

百度不再频繁提起"All in AI"，但 AI 一定在李彦宏心里，从未离开。今年两会他一共提交了四份提案，三份和 AI 有关。AI 着眼未来，欲有所成，百度需要坚定、持续投入，绝非一朝一夕之功。从这个角度看，以止血和专注核心为目的的出售似乎也可以理解，但不要忘了，爱奇艺为百度贡献了三成营收。

曾有网友大开脑洞对腾讯视频的 Logo 做出了这样的解读：蓝色是优酷，绿色为爱奇艺，原来腾讯视频的梦想是天下尽在我手！玩笑归玩笑，如果腾讯面对收购喊出了" 敢，我有万丈光芒" 时，爱奇艺以及持有其 56.16% 股份、拥有其 92.9% 投票权的百度会回应"Yes！OK" 吗？先等一等呗，反正" 多远都可以到达"。