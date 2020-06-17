腾讯首款虚幻 4 打造传奇手游！《传奇天下》预约站 / 官网现已开启预约

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IT之家6月17日消息 腾讯游戏官方介绍，目前腾讯首款虚幻4打造正统传奇手游《传奇天下》预约站、官网现已开启预约。
IT之家了解到，《传奇世界手游》由同名端游IP改编，延续经典战法道三职业设定，由落霞夺宝、热血攻沙等经典玩法共同打造。玩家可以在魔幻大陆上建立自己的帮会联盟准备开启传世霸业，攻打敌人的城市建立新的秩序来确定联盟地位，招揽更多高手加入到玩家的阵营之中，划分好势力范围后继续扩张。
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