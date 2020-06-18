2020 中国芯片设计 10 强民营企业出炉：韦尔股份、汇顶科技、兆易创新位居前三

IT之家6月18日消息 6月18日，胡润研究院发布了《2020胡润中国芯片设计10强民营企业》（Hurun China Most Valuable Chip Design Companies 2020），列出中国10强本土芯片设计民营企业，按照企业市值或估值进行排名。上市公司市值按照2020年5月31日的收盘价计算，非上市公司估值参考已公开的、最新一轮融资估值。这是胡润研究院首次发布该榜单。

▲来自胡润研究院

图像传感器设计公司韦尔股份以1,590亿人民币价值成为中国价值最高的芯片设计民营企业。全球安卓手机第一大指纹识别芯片供应商汇顶科技以990亿人民币价值排名第二。大陆最大的闪存芯片设计企业兆易创新以870亿人民币价值排名第三。前三名总价值3,450亿元，占10强总价值5,970亿的六成。

据IT之家了解到，本次上榜企业以芯片设计为主营业务，因而百度、阿里、腾讯等都没有上榜，也不包含大公司的子公司，比如华为控股的海思半导体。

胡润表示：“这五年芯片设计行业发展超级快，五年前，十强上榜企业中只有君正集成电路一家上市公司，市值90亿人民币，今天，君正集成电路的市值涨幅超过4倍，而十强上榜企业的总市值已经达到6000亿。"

十强公司几乎全部以无晶圆厂模式经营，公司只从事研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。胡润表示："中国的芯片公司更倾向于轻资产模式。”

“美股市值最高的芯片公司是英特尔，市值18,900亿人民币，其次是英伟达，市值15,400亿人民币，是韦尔股份的十倍。中国的芯片公司在5G时代还有很大的增长空间，尤其是中美贸易战突显了芯片行业发展的重要意义。”

“科创板时代是一个价值创造为主的时代，所以我们这个榜单主要看的是价值，而不是销售额”，胡润补充道。

中国芯片设计10强民营企业估值及简介如下：

▲来源：胡润研究院

韦尔股份 成立于2007年，是国内领先的半导体分销与设计公司，去年公司以152亿元收购豪威与思比科，完成收购后，图像传感器成为公司核心业务与增长驱动力，公司利用豪威的全球研发团队及 3,600多项国际专利，切入高成长性的光学赛道，成为全球前三的图像传感器供应商。客户主要涵盖华为、小米、OPPO、vivo 等国产安卓手机厂商，此外，在汽车领域还拥有宝马、奔驰、大众、丰田、特斯拉、比亚迪等客户。在安防领域，是海康、大华等国内安防龙头的监控摄像头图像传感器的主要供应商，而在娱乐、PC等细分领域，客户涵盖索尼、三菱、戴尔等。公司同时也是目前 A股收入规模最大的芯片设计公司，2019年公司收入达到136亿元，领先于第二名的汇顶科技的 65亿元。

汇顶科技 是全球安卓手机第一大指纹识别芯片供应商，最早通过固话芯片起家，随后推出电容触控芯片切入传感器领域，近年来抓住智能手机指纹识别趋势，从电容式指纹识别芯片到屏下光学指纹识别方案，持续引领行业发展。公司2017年借助安卓智能手机出货的强势增长，成为全球指纹识别芯片龙头，市占率达到31%；2018年成为全球首家商用屏下光学指纹识别芯片的设计厂商，截至去年年底，公司的屏下光学方案已经商用于100多款机型。近年来公司不断拓宽产品组合，推出了低功耗蓝牙SoC、电容式入耳检测与触控二合一芯片、心率传感器等多款物联网芯片。去年8月公司公告收购恩智浦半导体的"语音及音频应用解决方案"产品线，切入音频放大器领域，本次收购后，汇顶已经形成"声、光、电"全套解决方案，并以此为基础切入市场空间更为广阔的物联网市场。

兆易创新 是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业。据TrendForce数据统计，按营业收入计算，公司2018年保持中国IC设计行业收入排名前十。据CINNO Research对2019第三季度存储产业研究报告显示，公司Nor Flash市场份额提升到18.3%，排名全球第三。据IHS Markit报告，在中国Arm Cortex-M MCU市场，2018年公司销售额排名第三，市场占有率9.4%。据赛迪数据，2018年公司传感器业务（思立微）中，触控芯片全球市场份额为11.4%，排名第四；指纹芯片全球市场份额为9.4%，排名第三。公司自成立以来一直致力于积极扩充知识产权储备，截至去年年底，已积累1,195项国内外有效的专利申请，已完成"存储+控制+传感物"三轮驱动的物联网布局。

卓胜微电子 成立于 2012 年，专注于射频集成电路领域的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案，同时还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。产品主要应用于智能手机等移动智能终端以及智能家居、可穿戴设备等电子产品，并且正逐步扩展到更多样化的终端市场和客户，覆盖通信基站、汽车电子等应用领域。公司已成为射频前端细分领域国产芯片的领先企业，产品覆盖三星、华为、小米、vivo、OPPO等，2019年，射频开关产品已通过高通的小批量试产验证，正式进入量产。

君正集成电路 是国内领先的处理器芯片厂商，深耕MIPS指令集处理器芯片领域多年。2017年君正完成了XBurst2的设计，之后公司一直基于 XBurst2 CPU对其进行持续优化，该系列处理器产品深受市场认可，在智能穿戴设备、智能家居和物联网应用市场实现快速放量。今年4月，公司初步完成了对北京矽成的收购，北京矽成有 DRAM、SRAM、FLASH、ANALOG四大产品线，产品主要应用于汽车电子、工控医疗、通信网络、消费电子等领域，其中DRAM、SRAM在全球保持领先地位，客户包括Continental AG、Delphi、Valeo、Panasonic、Siemens、Bosch等。

圣邦股份 成立于2007年，致力于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计研发。2017年，公司成功在深交所创业板上市，是目前 A 股上市唯一专注于模拟芯片设计且产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域的半导体企业。公司目前拥有16大类1,200余款在销售产品，可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、可穿戴设备、人工智能、智能家居、无人机、机器人、5G通讯等新兴电子产品领域。

比特大陆 是一家矿机生产商，专注于加密货币矿机的研究与开发。其产品包括算力芯片、算力服务器、算力云，主要应用于区块链和人工智能领域。自2017年起，比特大陆开始推出安防领域的芯片。

瑞芯微 是国内集成电路设计企业向高性能领域拓展的先锋企业之一，先后推出了一系列中高端芯片，其中高端芯片的性能均显著高于同时期、同领域国内其他设计企业产品的性能。在消费电子领域，公司和百度、喜马拉雅、海信、格力、美的、科沃斯、宏碁、索尼、OPPO 等国内知名品牌合作，推出各种智能音箱、智能电器以及手机适配器等产品；在智能物联产品领域，公司不断加强和设计公司的合作，形成覆盖各种产品品类、具有广度和深度的客户格局，特别在收银机、商业显示、工控板等领域，成为国内领先的方案供应商。合作客户有大疆、商汤科技、亿联、腾讯、商米、研华等。

晶晨半导体 是全球布局、国内领先的集成电路设计商，为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和 AI音视频系统终端芯片的开拓者。公司自成立以来一直专注于多媒体智能终端SoC芯片设计领域，率先在行业内采用先进的12纳米技术制造工艺，通过准确把握客户需求和产品迭代节奏，积累了世界知名的国内外客户群，小米、阿里巴巴、百度、海尔、TCL、创维、中兴通讯、谷歌、亚马逊等企业的产品采用了公司的芯片，中国移动、中国联通、中国电信、俄罗斯电信、印度Reliance等电信运营商采用了加载公司芯片的智能机顶盒产品。

地平线 具有领先的人工智能算法和芯片设计能，设计开发高性能、低成本、低功耗的边缘人工智能芯片及解决方案。面向智能驾驶和AIoT，地平线可提供超高性价比的边缘AI芯片、极致的功耗效率、开放的工具链、丰富的算法模型样和全面的赋能服务。在智能驾驶领域，地平线同全球四大汽车市场（美国、德国、日本和中国）的业务联系断加深，目前已赋能合作伙伴包括奥迪、博世、长安、比亚迪、上汽、广汽等国内外厂商；而在AIoT领域，地平线携手合作伙伴已赋能多个国家级开发区、国内一线制造企业、现代购物中心及知名品牌店。

寒武纪 成立于2016年，专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，面向云、边、端三大场景分别研发了三种类型的芯片产品，分别为终端智能处理器IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡。截至今年2月底，寒武纪已获授权的专利有65项（境内50 项，境外15项），正在申请中的专利有1,474项。公司主要通过向客户提供处理器IP授权、芯片及加速卡产品、智能计算集群系统获取业务收入。据上交所6月2日披露信息，寒武纪在科创板首发过会。