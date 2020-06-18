用户微信账户近 30 万资金被冻结，申诉多次才解封，腾讯：账户涉嫌违规交易

IT之家6月18日消息 财经网报道，平时经营着一家广告公司、家住福州的王女士，很多时候都是利用微信进行收款。5月29日，王女士收到来自微信平台消息：因账户涉嫌违规交易，限制部分收款功能。随后直接将其账户中近30万资金冻结。

为此，王女士申诉10次，反馈结果仍然是“维持原判”，腾讯公司客服表示，王女士只有微信账号的使用权，微信账号的所有权归腾讯公司所有，但王女士对于微信平台可以随意冻结其账户资金表示不认可。

王女士表示仍然不清楚是因何导致交易违规。针对微信平台冻结王女士账号的情况，有法律人士表示：腾讯公司无权冻结王女士资金。

王女士最新反馈称，微信已经将其微信账号资金解封。

IT之家查询微信官方网站获悉，微信帐号被封有几下几种情形：

可解类型封号

微信帐号因违规或其他原因被限制登录的用户请通过微信客户端按以下指引进行自助解封：

1. 在微信客户端登录界面输入帐号密码，登录后轻触“确定”，进入解封流程；

2. 在处罚说明页，可以点击“我已了解，申请解封”；若帐号内有资金，也可点击“暂不解封，提取帐号内的财产”。

注：如对封号有疑义，点击下方”联系客服“，可找到人工客服进行复审核实。

不可解类型封号

若微信帐号因违规或其他原因被限制登录，无法解封，可通过微信客户端按以下指引提取帐号内资金：

1. 在微信客户端登录界面输入帐号密码，登录后轻触“确定”，进入处罚说明页了解封号详情；

2. 若帐号内有资金，可在处罚说明页点击“提取帐号内的财产”，进行提取资金。

注：如对封号有疑义，点击下方”联系客服“，可找到人工客服进行复审核实。