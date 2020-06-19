微信朋友圈新增删除后重新编辑功能

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IT之家6月19日消息 据IT之家网友反馈，已经删除的微信朋友圈内容现在已经可以进行重新编辑发送。如果删除了很长的一段朋友圈内容的话，通过该功能就不用再重新输入一遍了。
据悉，点击重新编辑可进入编辑页面，内容和之前删除的一样。
IT之家了解到，目前这个功能为iOS独享，能撤回的朋友圈也有时效，超过2分钟后，就无法重新编辑了。
近期微信还新增了多个贴心小功能，例如拍一拍、微信号修改、深色模式开关等。
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