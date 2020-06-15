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魅族 17 晒 B 站二次元版海报图：萝莉、御姐、战斗少女

2020/6/15 21:03:58来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 15 日消息  今天下午，魅族科技在 B 站动态发布了魅族 17 手机二次元版宣传图，包括了萝莉、御姐、战斗少女，分别代表梦幻独角兽版、松深入墨版、舰灰版。


魅族科技营销负责人万志强在微博还表示，这么看来，感觉颜色还做少了。

6 月 15 日魅族京东品牌日，魅族 17 系列优惠大放送，领券可省 100 元、购机送 HiFi 解码耳放还享 12 期免息。

IT之家整理报道，魅族 17 采用了一块 6.6 英寸 90Hz 三星定制 Super AMOLED 显示屏，分辨率为 2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置 4500mAh 电池，支持 30W Super mCharge 快充；采用 6400 万全场景四摄方案 + 2000 万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持 mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族 17 Pro 标配 LPDDR5 内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享 3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。

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关键词：魅族17魅族

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