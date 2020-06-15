魅族 17 系列优惠大放送：购机送 HiFi 解码耳放，最低 3184 元起

IT之家 6 月 15 日消息 6 月 15 日魅族京东品牌日，魅族 17 系列优惠大放送，领券可省 100 元、购机送 HiFi 解码耳放还享 12 期免息。

此外，魅族京东旗舰店直播间已于上午 9：00 开播，直播福利加码：魅族 17 系列领券再省 50，24 期免息券大放送，魅族 16T 还可领券省 100 并赠周边好礼，学生用户直减 50。

此外，北京的朋友更有福了，现购买魅族 17 系列可用北京消费券，相当于 9 折优惠券，如果你是学生用户再配合魅族京东旗舰店的 100 元劵，魅族 17 系列最低仅需 3184 元起。

作为 2020 年上半年的压轴 5G 旗舰，魅族 17 系列凭借 mSmart 5G、目前唯一白色前面板、Flyme 8.1 等亮点加持下，加上第三代极边全面屏、4500mAh 超大电池、高通骁龙 865+UFS3.1、第三代超双 · 线性扬声器等今年 5G 旗舰机的顶级配置，无疑是一个当打之选。

此外，魅族 17 的屏幕支持 90Hz 刷新率，但通过后续的 OTA 更新升级到了 120Hz，给许多魅族消费者带来了意想不到的惊喜。近期，魅族又表示魅族 17 后续可通过 OTA 更新带来另一项重磅功能——全场景视频防抖技术，感兴趣的IT之家小伙伴不妨关注一下。