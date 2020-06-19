中国移动普通光缆产品集采：规模 1.19 亿芯公里，同比增长 13%

中国移动今日发布2020年至2021年普通光缆产品集中采购招标公告，采购普通光缆产品约374.58万皮长公里（折合1.192亿芯公里），采购需求满足期为一年。

本项目采用份额招标，中标人数量为10至14家，分配份额如下：

若10家厂商中标，中标份额依次为：28.00%、22.40%、19.60%、6.32%、5.26%、4.74%、4.21%、3.68%、3.16%、2.63%；

若11家厂商中标，中标份额依次为：22.58%、18.06%、15.81%、13.55%、6.32%、5.26%、4.74%、4.21%、3.68%、3.16%、2.63%；

若12家厂商中标，中标份额依次为：22.58%、18.06%、15.81%、13.55%、5.65%、4.78%、4.35%、3.91%、3.48%、3.04%、2.61%、2.18%；

若13家厂商中标，中标份额依次为：22.58%、18.06%、15.81%、13.55%、5.12%、4.39%、4.02%、3.66%、3.29%、2.93%、2.56%、2.20%、1.83%；

若14家厂商中标，中标份额依次为：19.44%、15.56%、13.61%、11.67%、9.72%、5.12%、4.39%、4.02%、3.66%、3.29%、2.93%、2.56%、2.20%、1.83%；

相对于中国移动2019年331.20万皮长公里的普通光缆产品集采，此次采购规模扩大约13%。但是相对去年最高1015387.80万元（不含税总价）的投标限价，本年度集采最高限价大幅下调，仅为821540.95万元（不含税总价）。在供需关系反转的大背景下，运营商对光缆等产品的集采价格继续下探。