“金手铐”：中国移动向 9914 位激励对象授予 3.06 亿股期权

中国移动日前发布股票期权激励计划公告。公告显示，根据股东于 2020 年 5 月 20 日股东周年大会上的授权，董事会于 6 月 12 日批准向 9914 位激励对象授予 3.06 亿股股票期权，行权价格为每股 55.00 港元。

根据公告，若达到股票期权激励计划规定的开放行权条件，授出的股票期权将分三批开放：第一批（占授出的股票期权的 40%）将于授予日起 24 个月后的首个交易日开放行权；第二批（占授出的股票期权的 30%）将于授予日起 36 个月后的首个交易日开放行权；及第三批（占授出的股票期权的 30%）将于授予日起 48 个月后的首个交易日开放行权。行权有效期结束时间为自授予日起十年后。

中信证券今年 2 月曾发表报告称，中国移动通过 DCF（现金流折现）和 EV/EBITDA（企业价值倍数）估值，给予中国移动 (00941.HK) “买入”评级，重点推荐，目标价 89-104 港元。

若在行权期内中国移动股价能够达到 104 港元，按平均每人 3 万股计算，则每人最终获利可达 147 万；若在行权期内股价达到 89 港元，则平均每人最终获利 102 万。诚然，以上获利情况都是基于比较乐观的预期，中国移动历史最高价曾达 118 港元，但今年最高价为 68 港元，今日收盘价仅为 54.25 港元，尚未达到行权价格。

中信证券同时指出，作为全球电信运营商龙头，中国移动将在 5G 时代迎来高光时刻。据了解，中国移动预期今年资本开支为 1798 亿元人民币，其中 5G 相关资本开支约占 1000 亿元人民币。目前，中国移动正全面加速 5G 网络建设步伐，力争在第三季度提前完成 2020 年 5G 基站总数达 30 万个的目标。

据悉，此次期权激励的授予对象主要是高级管理人员和技术骨干。作为预防人才流失的 “金手铐”，期权计划有利于进一步完善公司治理结构，有效吸引、激励和保留公司核心骨干员工。