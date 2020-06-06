中国移动副总经理简勤：计划全年发展 1 亿 5G 套餐用户

工信部新闻宣传中心举行 “5G 发牌一周年”线上峰会，中国移动副总经理简勤发表演讲称，在全产业链的大力协同下，在社会各界的共同支持下，让 5G 从标准制定走向正式商用，从广泛关注的热门概念变为随手可得的热门服务。5G 网络建设，终端发展、应用创新、用户拓展实现全面开花。

简勤介绍称，中国移动目前已开通近 14 万个 5G 基站，并表示将加快网络建设，确保年内累计建成 30 万个 5G 基站，实现在全国所有地级以上城市提供 5G 商用服务，夯实经济社会数字化转型的网络基础。

“中国移动计划全年发展 1 亿 5G 套餐用户。”简勤表示，截止 5 月底，中国移动已经发展了超过 5500 万 5G 套餐用户，用户发展速度超出预期。

简勤表示，中国移动注重产业引导，推动 5G 终端发展全面提速。联合产业链加快推动 5G 终端发展成熟，带动终端消费。提升终端性能，引导推出 5G 终端全面支持多模多频，扩展终端通用性。丰富终端类型，加强终端与应用的融合营销，大力推动 5G 手机、智能家居、可穿戴设备等多形态 5G 终端发展。降低终端成本，与终端厂商深度合作，推动终端价格下探至 2000 元，推广顺差让利、信用购等新型销售模式，建设泛智能终端直销体系，降低用户购机门槛，预计全年带动全行业销售 1 亿部 5G 终端。

此外，简勤还介绍了中国移动在 5G 应用方面的创新，联合业界共同打造 5G 新消息，规模化推广超高清直播、云游戏、云 VR 等 5G 重点应用。目前已累计有超过 320 万用户使用了移动云 VR，云游戏月活用户超过了 1700 万，近 1 亿用户订购超高清视频彩铃。