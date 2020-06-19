苹果驳回 Hey 通过 App Store 分销的申诉，开发者怒斥：独断专行！

苹果公司驳回了电子邮件应用Hey继续通过App Store分销的申诉，认为这款软件违反了相关的应用内购规定。

该应用的开发商本周早些时候表示，苹果以违反App Store规定为由，拒绝了他们的软件更新申请。Hey要求用户在该应用之外注册一个帐号，并不接受应用内订阅，这样就能避免被苹果收取30%的分成。



苹果为报刊杂志和音乐应用提供了例外豁免，允许这些应用的老用户不使用应用内注册功能直接获取之前购买的内容和订阅。但苹果在发给Hey开发商Basecamp的邮件中表示，这款应用并不属于此类。

“Hey在App Store中标记为电子邮件应用，但当用户下载你的应用时，它其实没有发挥作用。”苹果在信中说，“用户不能使用该应用获取电子邮件，也不能使用任何有用的功能，除非他们前往Basecamp的网站购买许可。”

该应用的开发者、Basecamp CTO大卫·海涅迈尔·汉森（David Heinemeier Hansson）在Twitter上说：“苹果App Store再次驳回了Hey的申请，最后又加了点料：你这个忘恩负义的乡巴佬！但却并未提及Basecamp、Gmail、Outlook、Fastmail的差异。只是像独断专行的国王一样发号施令。”

苹果App Store面临来自欧盟监管者的审查，后者本周早些时候对App Store的规则展开调查，认为消费者可能被迫支付了过高的分成。

微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）周四也呼吁美国监管者对苹果App Store展开调查。

苹果还在信中表示，Basecamp的应用“过去8年没有为App Store贡献任何收入。”该公司称，Basecamp可以针对Hey订阅功能增加应用内购支持，或者允许用户自行配置设备，将Hey电子邮件设置为自己的优先电子邮件服务提供商。“这样就能让应用发挥电子邮件客户端的功能，而不必非要额外收费才能使用它的功能。”