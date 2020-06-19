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iOS 14 要改名？苹果全新 “ iPhone OS ”曝光

2020/6/19 1:14:44来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月19日消息 苹果将在6月22日举行WWDC 2020开发者大会，届时将发布iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS、macOS等新版本系统。不过一项爆料比较准确的Twitter爆料人士@Jon Prosser 突然曝出“iPhone OS”，暗示iOS 14将进行更名。但具体是否改变还要等到WWDC。

另一位爆料人士@Max Weinbach评论称，“我收到一封随机电子邮件，说苹果会将iOS重命名为iPhone OS，将iPhone重命名为Apple Phone，但我不相信...”

不过目前苹果官网上还在明确使用iPhone的字样，但是前面加上了Apple苹果的Logo，比如Apple Watch经常会这样写。

在部分文件信息中，出现了iPhoneOS 14.0的字样。

iOS难道不是iPhone OS吗？据IT之家了解，实际上最开始iPhone 一代手机搭载的就是iPhone OS。后来陆续套用到iPod touch、iPad上。

2009年6月17日，随着iPhone 3GS发布，苹果正式发布iPhone OS 3系统，支持此前iPhone设备升级，但是旧款iPod Touch用户需付费才能升级，这也是最后一个以 iPhone OS 命名的系统，下一代系统开始以 iOS 命名，即 iOS 4。

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关键词：iOS 14iPhone OS苹果

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