苹果被判赔偿 WiLAN 公司 1.09 亿美元

IT之家6月18日消息 法院已经对苹果涉嫌侵权WiLAN公司一案做出了最新的裁决，苹果公司被判赔偿1.09亿美元，而且这个金额可能还会进一步增加。

美国加州南区地方法院周一晚些时候对WiLAN对苹果的最终动议作出裁决，并已作出最终判决。维持1月份的8,520万美元的裁决，同时追加2,380万元的判决前利息。

此外，苹果公司在诉讼过程中发布的产品还需要支付额外的专利费。这些应付款必须单独核算。

苹果与WiLan的官司可以追溯到2014年，当时WiLAN因iPhone产品向苹果发出了侵犯6项专利的诉讼。苹果公司在申请认定不侵权时辩称，WiLAN指控中包含的知识产权与当时佛罗里达州一起未决案件中的一项单独专利属于同一专利系列。

这两项专利，一项是“无线通信系统中带宽请求/授予协议的方法和装置”，另一项是“用于无线通信系统的自适应呼叫接纳控制”，目标都是苹果的iPhone。

2018年，苹果曾因侵权行为被判向WiLAN支付超过1.4亿美元。2019年，在WiLAN和苹果公司无法就欠下的赔偿金达成一致后，赔偿金曾被削减到1000万美元。

法院让WiLAN公司做出选择，要么接受削减到1000万美元的赔偿金，要么准备重新审理，由于侵权行为已经成立，因此只能确定所欠赔偿金的数额。WiLAN选择了新的审判，在新的审判中，苹果被认定赔偿WiLAN 8500万美元的专利费，大大低于2018年审判的1.45亿美元。

这不是WiLAN对苹果发起的唯一诉讼。2007年，该公司对苹果公司在其商业产品中使用Wi-Fi技术提出异议，随后在2010年再次起诉，声称侵犯了专利蓝牙技术。

最近的一起案件是在2013年，在一起诉讼中，陪审团判定苹果公司胜诉，该案还涉及阿尔卡特-朗讯、戴尔、惠普、HTC以及其他一些科技巨头。WiLAN从除苹果公司以外的各方获得授权和和解协议，苹果公司最终使一项涉诉专利的权利要求无效。

WiLAN由Quarterhill拥有。据该公司介绍，Quarterhill的主要业务是“对专门技术领域的公司进行规范的收购、管理和发展，包括，垂直市场的软件和解决方案、智能工业系统以及创新和许可。”

2020年第一季度，Quarterhill的总收入为2600万美元。Quarterhill几乎所有的收入都来自专利授权。

IT之家了解到，双方均可就终审判决向联邦巡回上诉法院提出上诉，上诉申请应在7月15日前提交。