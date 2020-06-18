不合规游戏在劫难逃，苹果版号新政最终确定执行

IT之家6月18日消息 据GameLook微信公众号消息，苹果公司确认将严格遵守中国法律对游戏产品的相关规定，并对在中国区运营的iOS平台游戏进行严格的资质审核。从今年7月起、无版号新游戏将再无法通过苹果审核和上架中国区AppStore。

苹果于今年二月向广大中国开发者推送了一则公告，要求在6月30日前提交游戏版号。

IT之家了解到，这则公告正是对广电总局于2016年6月2日发布的《关于移动游戏出版服务管理的通知》新规做出的表态。国内正规的安卓渠道已于2017年就基本把无版号游戏清理完毕，但困于苹果AppStore在审核和复查工作上的机制，iOS此前一直是各种是无版号游戏和违规游戏的天堂。

苹果于2016年6月30日，也就是新规实施前一天曾发出过类似公告，表示苹果方面将配合广电总局的新规，表示移动游戏须经过国家审批方可上架。由于种种原因，iOS平台却至今一直没能做到彻底清除各种违规游戏。

iOS的游戏商店此前一直是各种中小型游戏公司开发商的最爱，因为他们可以通过“买量”、“切支付”和“马甲包”等违规操作获得远超一般水平的高利润收益。因此此前一直有各种方面的从业者对苹果此次执行的真假表示质疑和担忧。

昨日苹果方面明确回应了GameLook苹果对相关规定的执行态度。表示“iOS游戏必须有版号一事毫无改变的可能”。此次苹果也做到了对所有开发者一视同仁的要求，如果游戏没有版号，未来国外手游也将不再被允许“iOS跨区勾选上架中国区”这类操作。

这意味着今后国内外开发者的付费下载游戏、以及一些商业手游如果没有经过中国游戏发行商代理、申请版号，将不可能再出现在中国市场上。

值得一提的是，广告变现手游、与微信小游戏相似的小游戏等，并不在此次iOS游戏版号要求的范围内，可以继续正常运营。