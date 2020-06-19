滴滴顺风车在全国 300 城上线，即将恢复跨城服务

IT之家6月19日消息 今天下午，滴滴顺风车表示，顺风车已陆续在全国300个城市重新上线试运营，并将在6月23日起恢复跨城服务，但是北京等城市除外。
IT之家了解到，相比试运营第一周，目前每周选择顺风车出行的车主、乘客数量增长了数十倍。
滴滴还向用户汇报了试运营期间的其他工作进展：
口罩不隔离友善。
疫情期间，我们率先上线了司乘口罩识别检验，为大家的安全出行保驾护航。同时，我们为充满互助精神的车主们点亮了467514枚“抗疫互助先锋”勋章，谢谢你们在特殊的日子为乘客提供便利的顺路出行，感谢你们传递的温暖。
顺路同事功能紧急上线。
2020年3月11日，为更好的满足用户上下班通勤需求，顺风车为合作企业授权开通了“顺路同事“功能，让大家在疫情期间多了一种安全出行的选择。很欣慰我们的工作还是给大家带来了微小的帮助。
再也不用定好闹钟等着晚8点前发单了。
从晚8点到晚11点，三小时的延长我们花了4个月的打磨。要跟大家说一声：对不起，考虑不周添堵了，现在大家可以发布5:00 - 23:00之间出发的行程了。2020年3月27日，我们结合试运营反馈以及夜间方案公示的用户意见，迭代了产品方案，一年内无安全投诉并通过夜间出行安全考试的车主和乘客可发布夜间行程。
每一份建议，都是沉甸甸的期待。
在太原和长沙，我们把用户共建计划搬到了线下，核心团队与我们的车主和乘客面对面，交流了彼此的看法，来自用户真诚的建议，给了团队很多启发和感动，带给了我们更多对于产品优化的思考。
近期疫情出现反复，大家不要掉以轻心，注意安全。
每日出行前，在顺风车App进行健康打卡：平台也会通过AI智能识别方式进行口罩抽查，如发现对方未戴口罩，可无责取消订单。同时，我们为司乘提供了抗击新冠肺炎专项保险，为大家做好健康保障。