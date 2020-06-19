滴滴顺风车在全国 300 城上线，即将恢复跨城服务

IT之家6月19日消息 今天下午，滴滴顺风车表示，顺风车已陆续在全国300个城市重新上线试运营，并将在6月23日起恢复跨城服务，但是北京等城市除外。

IT之家了解到，相比试运营第一周，目前每周选择顺风车出行的车主、乘客数量增长了数十倍。

滴滴还向用户汇报了试运营期间的其他工作进展：