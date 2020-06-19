京东：618 期间遭“黑公关”恶意抹黑，望监管部门介入调查

IT之家6月19日消息 京东官方今日发微博称618期间在网络上遭受恶意抹黑及多批次网络攻击，强烈呼吁监管部门介入调查618背后的“黑公关”产业链。

IT之家了解到，京东发言人微博表示，目前京东方面已经收集证据并递交到了公安、网信等监管部门，希望监管部门介入调查。

以下为“京东发言人”微博全文：

我们强烈呼吁监管部门介入调查618背后的“黑公关”产业链

6月17日，易观违背行业常识发布一则《618主流电商平台3C数码家电品类销量监测》报告，该报告发布几个小时之内，网络上集中出现了一批内容雷同、步调一致的围绕该报告的针对京东发布不实消息、诋毁抹黑的文章，内容涉及到了几百个营销账号，相关链接接近千条，阅读浏览量近千万。这种舆论操控能力令人叹为观止！

不仅如此，在618期间，京东还遭到了多批次的网络攻击，针对这一情况，我们已经收集证据并递交到了公安、网信等监管部门！我们强烈希望监管部门介入调查以下相关事项：

1、是谁有能力在短短1-2个小时之内在全网调动数百个营销账号整齐划一的开展行动对京东攻击抹黑？

2、这些账号背后明显存在有偿发布虚假信息、造谣抹黑的黑公关产业链，其金主是谁，其目的为何？

3、据我们监测，有一些大量、长期专门以“黑京东”为生的账号，其背后运营者为谁，又受谁雇佣？

4、这一系列超常规的操作背后，是否存在资本控制舆论的现象？

当前正值疫情期间，京东集团积极响应政府号召，承担社会责任，帮助中小商家复工复产、保障民生。但却屡遭网络恶意攻击，忍无可忍、遍体鳞伤。我们强烈呼吁网络监管部门和公安机关能够利剑出鞘，扫黑除恶，严惩在疫情期间破坏经济复苏的黑公关行为，还互联网世界一片净土！

京东集团

2020年6月19日