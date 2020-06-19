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6.20 红包&省赚日历：天猫红包倒数领 3 次，有效期最后 24 小时

2020/6/19 23:28:51来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

今年的电商618接近尾声，本文整理了2020年京东618最后1天的大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 天猫超级红包（最后领3次）

• 天猫超级让利专场（多抽3次）

• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）

• 拼多多618数码电器会场

领完天猫红包后（限App端），大家记得点击右侧悬浮窗【618消费券】，每天10点起可再领1张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~

天猫红包使用截止日期为6月20日，京东为6月21日。

20日重点活动会场

会场优惠详情
京东
狂欢主会场每满300减40，爆款24期免息
手机狂欢抢2020元神券，爆款24期免息
电脑数码爆款5折限量抢，最高24期免息
家电百亿补贴抢千台5折，24期免息
超级百亿补贴秒杀爆品疯狂优惠
家电会场头号京贴每满300减40
居家好物领券满199减100、满400减100
图书盛典自营每满100减50、叠券满400减280
珠宝饰品精选低至5折、叠券满300减60
品质钟表每满300减40
实时热销榜最火的热销单品
天猫
百亿补贴爆品上新狂补5亿
大额神券抢1000减500元券
限时限量5折
16日0点开抢折上5折

618重点活动预告

日期重点活动
6月20日
小龙虾单品日

image.png


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