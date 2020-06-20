天猫 618 红包超级加码：面额 6.18 元起，20:00 准点开抢

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天猫红包使用截止日期为6月20日，京东红包为6月21日。
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20日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|京东
|狂欢主会场
|每满300减40，爆款24期免息
|手机狂欢
|抢2020元神券，爆款24期免息
|电脑数码
|爆款5折限量抢，最高24期免息
|家电百亿补贴
|抢千台5折，24期免息
|超级百亿补贴
|秒杀爆品疯狂优惠
|家电会场
|头号京贴每满300减40
|居家好物
|领券满199减100、满400减100
|图书盛典
|自营每满100减50、叠券满400减280
|珠宝饰品
|精选低至5折、叠券满300减60
|品质钟表
|每满300减40
|实时热销榜
|最火的热销单品
|天猫
|百亿补贴
|爆品上新狂补5亿
|大额神券
|抢1000减500元券
|限时限量5折
|16日0点开抢折上5折
618重点活动预告
|日期
|重点活动
|6月20日
|小龙虾单品日
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