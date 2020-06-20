Mac 电脑为取代英特尔芯片，苹果已酝酿了 15 年

6月20日消息，据外媒报道，硅谷正准备迎接苹果与英特尔分道扬镳带来的影响，这既标志着科技行业最具影响力的合作走向终结，也标志着苹果决心更多地控制其产品的制造方式。

据五名知情人士透露，苹果多年来始终致力于自主设计芯片，以取代Mac电脑中使用的英特尔芯片。苹果可能最快于周一举行的2020年全球开发者大会（WWDC）上宣布相关计划，搭载自主研发芯片的Mac电脑将于明年上市。

苹果的举动表明，这家科技巨头在扩大能力、减少对多年来为它们提供服务的主要合作伙伴的依赖方面的力量越来越大，尽管规模较小的竞争对手和全球经济正因新型冠状病毒疫情而苦苦挣扎。

举例来说，Facebook正在向印尼增长最快的应用程序之一、印度电信巨头以及一条环绕非洲的海底光缆投资数十亿美元。亚马逊已经建立了自己的货运飞机和送货卡车团队。谷歌和苹果则继续收购创企以扩大他们的帝国。

苹果用来为iPhone和iPad设计类似零部件的合作伙伴台积电(TSMC)，预计将在亚洲的工厂生产Mac芯片，这一安排与苹果利用富士康(Foxconn)组装iPhone非常相似。英特尔和苹果均拒绝置评。

亚马逊和谷歌等其他大型科技公司已经出于提高性能和降低潜在成本原因设计了许多自己的芯片。有些任务，如人工智能（AI）和3D图像渲染，可以在比英特尔通用微处理器更有效的专用电路上处理。

自2005年以来，Mac电脑有效地使用了与大多数个人电脑相同的英特尔芯片。开发自己的处理器将使苹果对Mac电脑的工作方式有更大的控制权。苹果始终在设计iPhone和iPad中使用的芯片，并增加了ARM授权的定制设计功能。ARM是日本软银集团旗下的半导体公司，苹果即将推出的Mac芯片预计也将依赖ARM技术，从而提高与其移动设备的兼容性。

苹果在2008年收购有150名员工的初创企业PA Semi的基础上，组建了庞大的芯片设计团队。他们中的许多人曾在英特尔工作，包括直接向苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）汇报工作的约翰尼·斯劳吉(Johny Srouji)。

苹果的举动将是对英特尔声誉的打击，特别是在文职和军方官员担心美国在芯片制造领域的领导地位被削弱的情况下，他们认为芯片对美国保持领先优势至关重要。美国国会上周提出的立法，罕见地两党达成协议，将向支持美国半导体研究和制造的领域注入数百亿美元资金。

英特尔长期以来一直是美国半导体领域的领军力量，特别是在将硅芯转化为电脑、智能手机、汽车和消费设备驱动芯片的复杂制造工艺方面。

不过，苹果此举对英特尔的财务影响不会太大，至少在短期内是这样。据Evercore分析师缪斯(C.J.Muse)称，英特尔每年向苹果出售约34亿美元的Mac芯片，这还不到英特尔年销售额的5%。缪斯预测，由于苹果可能只会更换部分Mac机型的芯片，这一打击将接近这个数字的一半。苹果每年销售近2000万台Mac电脑。

追踪苹果近40年的分析师蒂姆·巴加林(Tim Bajarin)说：“这不值得大惊小怪，英特尔为几乎每台个人电脑提供芯片，而每年的个人电脑销量约达2.6亿台。”

但对英特尔来说，长期影响仍可能是严重的。长期以来，这家芯片制造商的高利润率一直与它提供市场上最强大计算引擎的业绩记录有关，尤其是用于笔记本电脑和计算机服务器。但英特尔在为智能手机和平板电脑等新科技产品销售芯片方面一直表现不佳。

苹果上次迁移Mac芯片还是在2005年，这被视为公司联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)精心策划的、苹果长期复兴的重要一步，也是英特尔的一大胜利。Mac电脑长期以来始终依赖于名为PowerPC的芯片架构设计，这是苹果、摩托罗拉和IBM的合作成果。但乔布斯打赌英特尔可以提供更快的性能。

英特尔大型工厂传来的令人不安的消息削弱了这一卖点。该公司在计算机领域的成功很大程度上源于其在每一方硅上封装更多晶体管的能力，这使得芯片能够以更低的成本继续执行更多的计算任务。

但英特尔在这场全行业的小型化竞赛中遭遇了严重挫折。英特尔最新的芯片制造工艺曾一度预计最早在2015年投产，但直到2019年才进入大规模生产。这一延迟对台积电和三星有利，这两家公司生产由多家公司设计的芯片。竞争对手利用英特尔的落后状态在技术上处于领先地位。

为芯片行业提供咨询服务的国际商业战略公司(International Business Strategy)首席执行官韩德尔·琼斯(Handel Jones)表示：“英特尔落后了12个月，甚至可能是18个月。”

据三名知情人士透露，苹果也受到英特尔生产失误的困扰。英特尔还遇到了比预期更强劲的其他类型芯片的需求，导致产量短缺，去年抑制了某些个人电脑制造商的销售。这些因素都大大影响了英特尔作为可靠生产商的形象。

英特尔首席执行官罗伯特·斯旺(Robert Swan)誓言要做出必要的改变，以重新夺回技术领先地位，防止产品短缺。但分析人士和业内高管表示，如果苹果成功推出配备明显优于英特尔芯片的Mac电脑，其他个人电脑制造商也可能会紧随其后，将更多型号的芯片生产转向AMD等英特尔竞争对手，甚至开始设计自己的芯片，尽管这需要数年时间。

Moor Insights&Strategy分析师帕特里克·摩尔西德（Patrick Moorhead）称：“我认为这可以激励其他公司关注非英特尔处理器。从声誉上讲，这对英特尔来说不是一件好事。”

微软是英特尔的长期合作伙伴，但该公司已经在销售某些搭载高通ARM芯片的笔记本电脑。不过分析师说，它们的性能与采用英特尔技术的机型不符。他们补充说，如果这种情况改变，苹果和英特尔可能会成为直接的竞争对手，利用它们强大的营销实力来对抗对方的技术。

另一个让苹果更容易考虑这一转变的趋势是，越来越多的人使用基于网络的软件，而不是运行在人们个人电脑上并为他们的硬件量身定做的软件。

尽管如此，Mac电脑堪称是动画和电影剪辑等某些创意职业的中流砥柱，这些软件应用程序的开发者将不得不修改Mac程序，以利用苹果的新芯片。威斯康星州麦迪逊的Mac开发者杰夫·约翰逊(Jeff Johnson)说，这可能会导致一些适用于新Mac的软件在发布时出现延迟。他说：“专业软件是最难也是最慢的升级软件，所以你可能在最初看不到这些类型的软件，新的Mac可能刚开始就会遇到些问题。”