苹果 iPhone OS 重出江湖？原来 IOS 商标权归属于思科

IT之家6月19日消息 苹果将在6月22日举行WWDC 2020开发者大会，届时将发布iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS、macOS等新版本系统。今天凌晨一向爆料比较准确的Twitter爆料人士@Jon Prosser突然曝出“iPhone OS”，暗示iOS 14将进行更名。但具体是否改变还要等到WWDC。

iOS难道不是iPhone OS吗？据IT之家了解，实际上最开始iPhone 一代手机搭载的就是iPhone OS。后来陆续套用到iPod touch、iPad上。iPhone OS 3系统是最后一个以 iPhone OS 命名的系统，下一代系统开始以 iOS 命名，即 iOS 4。

但是你知道吗？实际上iPhone和iOS这两个名字都是乔布斯从思科（Cisco）公司那里得到的。思科此前提到其核心设备操作系统的名字是"IOS"（International Operating System)。后来苹果和乔布斯才决定将iPhone的操作系统命名为iOS，是在2010年。

IT之家还发现，目前最新情况是iPad，iPhone，iPod，iPod touch是属于苹果公司的注册商标，而IOS依然是思科的注册商标，苹果公司获许可使用。在你的iPhone手机里，可以通过设置——通用——法律与监管——法律声明中获取这一信息。

IPHONE法律声明中提到，

“版权所有©1983-2020 Apple Inc.保留所有权利。 Apple，Apple Logo，AirPlay，AirPort，AirPrint，FaceTime，Flyover，Guided Access，iPad，iPhone，iPod，iPod touch，iTunes，Photo Booth，Retina和Safari是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。App Store和iTunes Store是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。Apple Books，HomePod和Multi-Touch是Apple Inc.的商标。 IOS是Cisco在美国和其他国家（地区）的商标或注册商标，并经许可使用。”

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