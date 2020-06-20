苹果被曝因分歧导致 AR/VR 项目延误：最早 2023 年发布

6月20日消息，据外媒报道，多年以来，有许多传闻称苹果在研发兼具虚拟现实（VR）和增强现实（AR）功能的强大设备，然而该公司迄今都还没有公布该项目相关细节。最近，多名苹果现任和前任员工爆料称，苹果AR/VR项目因内部高管之间存在分歧而被延误，首款设备可能要在2022年发布，而备受期待的AR眼镜最早也要等到2023年亮相。

2018年末，也就是苹果开发兼具AR/VR功能设备几年之后，情况发生了巨大变化。时任苹果首席设计官的乔尼·艾维(Jony Ive)对该产品的某些基本设计产生质疑，并敦促苹果改计划。这款头戴式设备将是继Apple Watch之后苹果推出的第一款主打产品，也是由迈克·洛克威尔（Mike Rockwell）领导的苹果AR/VR秘密部门TDG推出的第一款设备。

在杜比实验室公司和媒体编辑软件公司Avid Technology工作过一段时间后，现年53岁的洛克威尔在2015年被苹果硬件部门高管丹·里奇奥(Dan Riccio)招致麾下。据接受采访的苹果现任和前任员工说，最初洛克威尔担任的角色定义很宽泛。苹果和艾维的代表均拒绝置评，该公司也没有安排洛克威尔接受采访。

洛克威尔在2015年底开始组建自己的团队，该团队后来发展成为有1000多名工程师的部门，开始开发两款旨在颠覆VR和AR领域的产品。一种代号为N301的设备将结合VR和AR的优点，其中前者可提供全面的游戏和消费内容数字体验，后者则是在观众面前叠加文本和地图等信息的工具。另一种代号为N421的设备更为复杂，这是仅使用AR技术的轻型眼镜。

N301最初被设计成超级强大的系统，具有前所未闻图形和处理速度的可穿戴产品。它的处理能力是如此的先进，会产生大量热量，以至于这项技术无法被集成到时髦的小型头盔中。取而代之的是，洛克威尔的团队计划出售一种固定集线器，其原型形状类似于小型Mac，可以通过无线信号连接到头盔上。在洛克威尔的早期版本中，这款头盔还可以在功能较弱的独立模式下工作。

艾维对销售一款需要独立固定设备才能实现全部功能的头盔感到犹豫不决。他鼓励洛克威尔及其团队围绕功能较弱、能够完全嵌入设备的技术重新开发N301。洛克威尔对此反驳说，无线集线器的性能非常优越，将使市场上的任何东西都相形见绌。僵局持续了几个月。

洛克威尔在苹果公司备受尊敬，他以犀利、聪明和高效著称。洛克威尔得到了克雷格·费代里吉(Craig Federighi)的软件开发团队和约翰尼·斯鲁吉(Johny Srouji)的芯片开发部门等支持。苹果每年在研发上的投入超过150亿美元资金，这也不是它第一次将巨大的资源投入到一个雄心勃勃的、有潜在风险的项目上。

就在洛克威尔加入公司的几个月前，该公司开始着手打造电动汽车，希望与特斯拉公司的电动汽车竞争。苹果为此雇佣了几百名工程师，并重新分配了更多的内部员工。但到2016年底，该公司开始裁员，基本上放弃了整车开发计划，转而支持开发底层的自动驾驶技术。在公司内部，这个项目被认为是一场灾难。

洛克威尔的团队仍然有良好的声誉，并且当它与苹果的其他部门合作时，内部人士认为它享有不同寻常的独立性。TDG的办公地点位于加州森尼维尔的一个办公园区，距离总部大约15分钟的车程。TDG有自己的硬件、软件、运营和内容团队，员工多是公司最炙手可热的人才。

至于洛克威尔和艾维之间的僵局，首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）最终站在了后者的一边。尽管目前苹果正在开发中的头盔在技术上没有最初设想的那么雄心勃勃，但它仍相当先进。它以超高分辨率屏幕为特色，用户几乎无法区分虚拟世界和真实世界。试用过原型机的人表示，电影扬声器系统将使体验更加真实。

过，放弃集线器意味着图像将不如以前那么好，下载速度也会变慢，也可能会使体验不像原来希望的那么逼真。但对在苹果效力了近30年的艾维来说，一种更逼真的体验可能会带来问题，他不希望苹果推广将人们带离现实世界的技术。据知情人士透露，艾维更喜欢N421眼镜的概念，这款眼镜将让用户脚踏实地，同时将地图和信息发送到他们的视野中。

N301的原型机看起来像更小的Facebook虚拟现实头盔Oculus Quest，机身主要由织物制成，但比Quest使用的塑料要少。苹果的工程团队仍在对不同的头部形状进行测试，以找到最合适的配置。该公司还没有确定价格。相比之下，Oculus Quest的零售价为399美元，而微软面向企业的Hololens 2混合现实头盔和Magic Leap AR眼镜的售价分别为3500美元和2295美元。

N301将有自己的应用商店，专注于游戏和流媒体视频内容，同时也可充当用于虚拟会议的超高科技通信设备。苹果的语音助手Siri将同时控制头盔和最终的AR眼镜，不过头盔也在通过物理遥控器进行测试。苹果公司已经将许多负责Siri界面的工程师调派到洛克威尔的团队。

不过，TGD部门最近失去了几名关键员工。彼得·梅尔（Peter Meier）于2015年从德国AR初创企业Metaio GmbH加入苹果，他已经于去年离开。梦工厂动画公司(DreamWorks Animation)前高管伊恩·里希特(Ian Richter)在工作了近两年后，于去年10月转到苹果的另一个部门工作。帮助开发苹果RealityKit软件的科迪·怀特(Cody White)也于去年12月辞职，该软件允许开发者在iPhone和iPad的AR应用中实现3D渲染。

洛克威尔在继续向前推进。苹果计划在本月举行的2020年全球开发者大会上宣布针对iPhone AR应用的新工具，不过实际硬件亮相将花费更长的时间。尽管计划可能会改变，但在去年秋天的一次全体会议上，洛克威尔表示，第一款头盔可能会在明年发布，并在2022年上市。果粉们期待的AR眼镜最早可在2023年看到。

总而言之，苹果正聚集1000多名工程师开发可被称为“下一件大事”的主打产品，但显然这个项目的进展并非一帆风顺。