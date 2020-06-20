数据显示中国今年新增直播企业近 6 千家，同比增 258 %

据央视财经报道，“买它买它买它！”2019年喊出这句深入人心的“买它”的知名网红主播李佳琦，让大部分人认识了直播带货。2020年出现在直播带货屏幕里的身影之多让人感叹一个“全民直播带货”时代的来临。网红、明星、企业董事长、市长、县长纷纷加入直播带货行列，直播卖房、卖车，甚至工程机械、火箭也能卖。

天眼查专业版数据显示，据不完全统计，我国目前从事网红相关业务的企业约有1,200家，将近一半的企业新增成立于2017年之后。从地域分布来看，我国网红相关企业较多集中在广东省、浙江省和北京市，三个地区的相关企业数量之和几乎占据了网红江湖的“半壁江山”。

商务部大数据监测显示，一季度电商直播超过400万场。据中国互联网络信息中心数据显示，截至2020年一季度，我国网络直播用户规模达5.60亿，占网民整体的62.0%。

天眼查专业版数据显示，全国目前共有超287万家电商相关企业（企业名称或经营范围含“电子商务、互联网销售”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业），其中约88%的企业成立时间小于等于5年。

近些年“直播+电商”等网购新方式风生水起，越来越多不同年龄段的消费者们愿意通过观看网络直播而下单购物。

天眼查专业版数据显示，目前有1.5万余家企业名称、经营范围或品牌名称含“直播”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业（以下简称“直播相关企业”）。从地域分布来看，浙江省的直播相关企业数量排名第一，辽宁省、广东省、山东省的相关企业数量次之，不遑多让。

值得注意的是，天眼查专业版数据显示，截至6月19日，以工商登记为准，我国今年共新增直播相关企业近6千家，较去年同期相比，同比增长258%。

随着直播带货的人群愈加庞大，直播必需的设备也由此成为了市场中最为炙手可热的商品之一。天眼查专业版数据显示，我国经营范围包含“摄像头、麦克风、声卡、美颜灯、美光灯、补光灯”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业（以下简称“直播设备相关企业”）共1.2万家。

据经济观察报报道，在有“中国电子第一街”之称的广东深圳华强北，很多店铺都在销售直播设备，从声卡、多功能摄像头到美颜补光灯、混响麦克风，一应俱全。天眼查专业版数据显示，深圳市拥有5,751家直播设备相关企业，占全国相关企业总量的46.42%。

今年2月以来，A股网红直播指数涨幅超过20%，远超上证指数的上涨幅度。有业内人士称，今年预期直播带货行业规模大概近万亿元。在直播行业这个有着无限商机的新蓝海中，我们似乎看到了一个拥有无限可能的未来。