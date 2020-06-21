全国铁路超 1300 个普速站实施电子客票

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IT之家6月21日消息 央视网消息，昨日全国普速铁路电子客票系统一次性整体切换成功，全国1300多个普速铁路车站开始推广实施电子客票。
IT之家了解到，此次推广后全国铁路共有2400多个车站实行电子客票，将覆盖95%以上的铁路出行人群。据国铁集团客运部相关负责人介绍，昨日0时至12时，铁路已发售普速铁路电子客票619937张，购买普速铁路电子客票的旅客自助检票进、出站293419人，电子客票各项设备运转正常，旅客体验良好。
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