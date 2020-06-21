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谷歌寻求微软帮助，改进 Win10 Flutter 应用：支持 Win32、UWP

2020/6/21 15:21:28来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月21日消息 Flutter是Google的跨平台用户界面（UI）框架，该框架有望为开发人员提供一种通过单个代码库为Android和iOS原生应用、Web应用和桌面版构建UI的方法。

谷歌去年表示，有50万开发人员正在使用Flutter工具包，该工具包是开源的，是Github上增长最快的语言之一。根据Google的说法，谷歌Play商店中大约发布了50000个Flutter应用。

在2019年5月，谷歌证实Flutter SDK正在从单一的移动设备框架转移到桌面版和网页。现在，Google的团队概述了如何稳步改善对在Windows 10上使用Flutter开发应用程序的支持。

尽管适用于Windows 10的Flutter应用仍处于技术预览中，但该项目现在终于可以在桌面上完成，尤其是在Win32和UWP应用的支持方面。

适用于Windows 10的Flutter正在稳步发展，该公司计划使其新框架更加可行，以便在桌面上创建应用程序。例如，桌面版Flutter现在提供了对鼠标和键盘的更好支持，一个导航小部件，并且还提供了显示密度支持。

IT之家获悉，Google将允许开发人员使用Flutter创建可以访问操作系统本机功能的应用程序，这意味着Flutter应用程序几乎可以执行Windows上传统应用程序可以执行的任何操作。

此外，这些改进应有助于Flutter更好地支持Win32和UWP应用程序。

谷歌寻求与微软“紧密合作”

Google产品经理Tim Sneath也表示，他的团队寻求与微软紧密合作，以改善对Flutter的Win32和UWP支持。

Google的Tim Sneath说：“我们一直在与各种贡献者进行非正式的合作，在这里探索不同的解决方案，并将很高兴支持与微软的密切合作，以构建高质量的解决方案。”

Flutter的用户界面将通过“嵌入式程序”支持Win32和UWP应用，“嵌入式程序”是指将Flutter嵌入其中的小型主机容器。Embedder将与Windows 10配合使用，以渲染表面和可访问性，并使用Flutter启用应用程序的OS集成。

微软尚未就Google发出的公开邀请发表评论，以共同努力使Flutter适用于所有Windows和Surface产品，例如Windows 10、Windows 10X和Surface Duo。

值得注意的是，微软已经在Surface Duo软件SDK的双屏手机上显示对Flutter的支持，这将使开发人员可以在Surface Duo上创建并支持其Flutter应用。

目前，适用于桌面版面（Mac，Windows和Linux）的Flutter对于开发人员而言仍处于技术预览阶段，并且该工具尚未稳定。

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关键词：FlutterWindows 10

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