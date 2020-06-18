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微软 Win10 Dev 预览版 Build 20150 更新内容大全

2020/6/18 1:23:01来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月18日消息 今天凌晨，微软发布Windows 10 预览版 Build 20150系统更新，本次是首次面向Dev开发频道推送，即此前的快速预览通道。

本次Windows 10 Dev预览版 20150带来了新的功能，包括Windows Linux子系统（WSL）的三个新功能：GPU计算，WSL安装和WSL更新。另外，可以在地图应用中更新地图数据。

Windows Linux子系统（WSL）新功能：GPU计算，WSL安装和WSL更新

此版本包含了三个令人兴奋的WSL新功能。首先是GPU计算：这项功能使你的Linux二进制文件可以利用GPU，从而直接在WSL中进行更多的机器学习开发和数据科学工作流程。

其次，微软添加了一个新命令：`wsl –install`，你仅需一个命令即可安装WSL。

最后，微软添加了`wsl –update`，使你能够轻松管理WSL 2发行版使用的Linux内核版本。

在“地图”应用中更新地图数据

本月初，Bing Maps团队宣布他们已开始逐步将新的TomTom基本地图数据推广到Bing Maps和微软第一方产品。IT之家获悉，在此过程中，微软将在Dev开发通道中缓慢更新Windows Insiders的“地图”应用，以使用TomTom的新地图数据。

一般变更和改进

  • 在本周的构建版本中，微软将开始在默认应用设置页面上推出新的搜索框。为此，还做了一些工作来提高搜索框的性能。

  • 现在，新的韩文IME输入法再次可供内测人员使用。

  • 根据反馈，微软将更新“设置”>“隐私”>“位置”页面的文字，以澄清在使用你的位置时，显示的图标将出现在任务栏中。

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关键词：Windows 10微软

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