Lumia 950 已跑上 Win10 五月更新：电话、短信都能用

IT之家6月19日消息 2018年，开发者成功在Lumia 950和950 XL上运行完整的Windows 10系统。去年，开发者也开始为一加6、Galaxy S8和小米MI Mix等旗舰Android手机进行Windows 10 ARM移植。

最初，Windows 10 on ARM在手机上运行是很不稳定的，并且性能糟糕、功能有限，但该项目现在已经取得了一些进展。

该项目背后的开发者表示，团队已经成功地让Windows 10 Build 19041（20H1）运行在Lumia手机上。目前，可以在Lumia 950和950 XL上运行最新的Windows 10 Build 19041（五月更新）。手机的大部分传感器，包括光线传感器、加速计陀螺仪等，都能正常工作。

开发人员还创建了一个自适应的shell，以模仿Windows 10 Mobile的外观与桌面功能。“MobileShell”已经上架微软商店，可供Lumia用户使用，当开启平板电脑模式时，Shell会重新带来导航、状态栏和通知的整合。

热心人士还开发了“WOA拨号器”，可以用它来拨打和管理设备上的电话。不过，蜂窝网络支持还在开发中，可能无法在所有地区或网络配置中使用。此外，还有一款名为“Chat”的应用，可以用它来收发短信，目前还不支持彩信。

开发人员还测试了Windows 10预览版19628.1，似乎运行良好。

IT之家了解到，上述Windows 10 on ARM的可用性仍然仅限于两款Lumia手机，可以通过下载第三方工具来安装。针对特定Android手机的Windows 10 ARM端口也在探索中，未来可能会支持。