5G 时代全面升级，中国移动发布超级 SIM 卡技术

为加快响应国家5G新基建政策，践行央企责任，进一步推动信息产业发展，中国移动于6月17日至21日以“共赢、合作、开放、创新”为主题，举办“创新2020云上科技周”系列活动。

在20日举行的超级SIM卡业务发展研讨会上，《中国移动超级SIM卡技术白皮书》发布。白皮书旨在明确中国移动对于个人领域SIM卡的发展方向、架构设计及能力要求，希望能够为产业在规划设计SIM卡相关技术、产品和解决方案时提供参考和指引。

中国移动研究院业务研究所所长喻炜介绍，超级SIM卡增强了安全能力，实现了机卡接口升级，并通过空间开放和多应用安全隔离为各行业的合作伙伴提供了多业务承载的大容量高安全等级的优质容器，是5G用户网络身份认证和应用敏感数据的安全存储空间，是SIM卡领域的一次重大技术革新。

超级SIM卡技术架构包括硬件层、COS层、应用基础能力层和应用层四部分，超级SIM卡在每一层都引入了新的技术特性：

硬件层，在ISO7816接口基础上增加SWP接口，支持与移动通信终端协同完成NFC刷卡操作；

在COS层，增加BIP协议，允许SIM卡和服务器建立基于IP的数据连接，为行业伙伴提供轻量级的SIM卡访问技术；

在应用基础能力层，将SIM卡的各类安全能力，如密码算法的计算能力、卡空间的安全存储能力和应用的动态管理能力，通过标准统一的API提供给上层应用调用；

在应用层，通过GP应用管理技术，将SIM卡空间划分成若干安全域，使用防火墙进行隔离，开放给多个行业伙伴承载应用。

喻炜表示，SIM卡对外能力的展现离不开终端的支持，标准统一的机卡接口是实现SIM卡能力开放的基础条件。结合原有机卡通道，超级SIM卡可为终端APP和业务平台提供短信、本地机卡接口、BIP及NFC四大接口能力，满足各类线上、线下交易场景。

此外，超级SIM卡还预置了中国移动的SIM盾、SIM快捷认证等应用，可为行业伙伴提供用户身份认证服务。