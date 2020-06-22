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苹果 iPhone 12 系列详细屏幕参数前瞻：首批只有三星、LG 屏幕，均为 OLED 面板

2020/6/22 9:16:35来源：TechWeb作者：Suky责编：远洋评论：

6月已过去了大半，距离苹果全新的iPhone 12系列年度旗舰的秋季发布会又近了一步。综合当前比较可靠的消息，今年秋季苹果的年度旗舰iPhone 12系列将依旧提供iPhone 12、iPhone 12Max和iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max两个版本共四款机型，均将采用OLED面板。现在有最新消息，近日有朵唯分析师带来了该系列机型屏幕上的更多细节。

据知名分析师Ross Young最新发布的消息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的iPhone12系列将提供两个版本共四款机型，分别是5.4英寸分辨率为2340×1080的iPhone 12，6.1英寸分辨率为2532×1170的iPhone 12 Max，6.1英寸分辨率为2532×1170的iPhone 12 Pro以及6.68英寸分辨率为2778×1284的iPhone 12 Pro Max，四款均为OLED材质，其中三星是最主要供货商，京东方和LG Display负责部分面板。不过由于京东方提供的OLED屏幕并未通过苹果的测试，因此或许供货将要推迟，首批上市的iPhone 12或许仅有三星、LG屏幕

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的iPhone12系列将提供iPhone 12、iPhone 12Max和iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max两个版本共四款机型，均将延续刘海全面屏设计，并采用类似iPhone 4的纯平中框，两款Pro版本将具有10位的颜色深度和120Hz刷新率。全系均搭载基于5纳米工艺制程打造的A14处理器，支持5G网络。此外，该系列新机还将延续前作的方形相机模组，其中，两款iPhone 12系列配备后置双摄，而两款iPhone 12 Pro系列则将配备后置三摄。

据悉，苹果将在6月结束对第二批EVT验证机的测试，并于7月开始对iPhone 12进行大规模量产备货，不过由于疫情的影响，iPhone 12系列的四款机型大概率将采取分批上市的策略。更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：iPhone 12

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