苹果 iPhone 12 最新渲染图曝光：基于 CAD 图纸制作，iPad Pro 风格

IT之家6月22日消息 据Macrumors报道，消息人士Sonny Dickson曝光了一组基于CAD图纸制作的iPhone 12渲染图。

▲图源：@Sonny Dickson

▲图源：@Sonny Dickson

▲图源：@Sonny Dickson

这些图像采用了iPad Pro风格的边缘设计，大部分与先前曝光的细节保持一致。预计苹果今年将推出四款iPhone，其尺寸分别为5.4英寸，6.1英寸和6.7英寸。Dickson的图像清楚地比较了这三种新尺寸。

不过遗憾的是Dickson图像中的后摄模组似乎与先前曝光的细节不一致，其他方面大体与现有曝光的一致。有爆料称两款5.4和6.1英寸的‌iPhone 12‌机型将配备后置双摄，而两款6.1和6.7英寸的‌iPhone 12‌ Pro机型将配备后置三摄，而6.7英寸版本将搭载LiDAR扫描仪。

IT之家此前报道，有消息称今年将发布的四款iPhone 12机型会采用4G和5G混合发布的方式。其中面向美国市场发售的iPhone 12机型将支持mmWave和sub-6GHz网络，但并没有确认是否所有版本都会支持这些频段。同时有爆料称今年的苹果iPhone 12将不会附赠EarPods 耳机。