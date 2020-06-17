消息称苹果 iPhone 12 将不会附赠耳机：刺激 AirPods 销量

IT之家 6 月 17 日消息 今年早些时候，有报道指出 iPhone 12 系列的包装中不会包含苹果的有线耳机 EarPods。现在又有一份单独的报告也暗示了这一点，同时也提供了一个理由，即该公司这样做是试图提高 AirPods 的销量。

IT之家了解到，此前的报告来自知名苹果分析师郭明錤，现在的消息来自 Wedbush 分析师 Dan Ives，该分析师称：“我们的验证发现，有线 EarPods 很可能不会出现在 iPhone 12 的包装中”。

据悉，苹果此举将是为了增加 AirPods 的销量。苹果上一次 “强行”让消费者改用第一代 AirPods 耳机是在 2016 年的 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 上，因为这两款设备都取消了 3.5mm 音频插孔。不过，这两款机型的包装中仍然包含了有线 EarPods。

Wedbush 还认为，将会有总共四款 iPhone 12 机型发布，而且会是 4G 和 5G 的混合版本。9to5Mac 还指出，美国的 iPhone 12 机型将支持 mmWave 和 sub-6GHz 网络，但并没有确认是否所有版本都会支持这些频段。

iPhone 12 的包装中不附带有线耳机，很可能会让不少用户不满，毕竟购买无线耳机要另外增加成本。