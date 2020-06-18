分析师：iPhone 12 有望为苹果带来新一轮超级更新周期

6月18日消息，据国外媒体报道，在2017年iPhone诞生十周年，业界普遍预计苹果为iPhone诞生十周年而特别推出、有重大升级的iPhone X，带来了一轮iPhone超级更新周期。

在iPhone X之后，今年将推出的支持5G网络连接的iPhone 12，又是一次重大的更新，分析师也预计iPhone 12有望为苹果带来新一轮iPhone超级更新周期。

预计iPhone有望为苹果带来新一轮超级更新周期的，是投行韦德布什（Wedbush）公司的分析师丹尼尔·艾夫斯。

在给投资者的一份报告中，丹尼尔·艾夫斯表示，就像此前的iPhone X一样，今年将推出的iPhone 12，在今明两年有望为苹果带来一轮iPhone超级更新周期，在目前全球9.5亿iPhone用户中，3.5亿将在这一窗口期升级。

iPhone 12是苹果首批支持5G网络连接的iPhone ，但同2017年的iPhone X相比，iPhone12系列的优势不只是5G，其版本更多，消费者在价格方面上还会有更多的选择。

分析师和研究机构普遍预计苹果今秋将推出的iPhone 12系列将有4款，根据摄像头、内存等配置的不同，4款iPhone 12将有10个不同的版本，起售价预计在649美元到1399美元之间，消费者将有更多的选择。

而2017年，苹果虽然还一并推出了iPhone 8和iPhone 8 Plus，但关注度最高的iPhone X仅有64GB、256GB两个版本，起售价分别为999美元和1499美元，消费者的选择范围要小很多。