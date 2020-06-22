内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

TCL 华星投资 JOLED 细节：200 亿日元股权投资 100 亿日元贷款

2020/6/22 11:12:51来源：TechWeb作者：宋星责编：西瓜/实习评论：

6月22日消息，TCL科技日前公布，旗下TCL华星拟以300亿日元（约合20亿元）对JOLED进行投资，但未披露细节。

外媒最新报道显示，TCL华星将出资200亿日元（约合13亿元），接受JOLED的第三方定向增发，取得10几个百分点的股权。

另外，作为JOLED在日本国内试制大型面板的设备投资费用，TCL华星将另行提供100亿日元贷款。

TCL华星与JOLED将在喷墨印刷OLED领域开展为期3年的联合研发，发挥各自在氧化物半导体，印刷OLED器件，打印工艺，墨水材料，IR-Drop，柔性及补偿等方面的技术优势，通过共同研发特定规格的刚性及柔性大尺寸显示产品，进一步强化双方在印刷式 OLED 柔性技术领域的技术积累及量产能力。双方将在知识产权方面建立深度专利合作联盟，共同为新技术及新产品的研发与应用建立长期稳定的环境保障。

此外，TCL华星拟与JOLED及相关产业伙伴在大尺寸喷墨印刷OLED设备的设计开发与制造环节进行合作，实现喷墨印刷OLED的工业化大规模生产。

JOLED简介

JOLED成立于2015年1月，主要从事OLED显示屏的研发、生产与销售，掌握OLED材料印刷成膜技术、氧化物半导体技术以及柔性/可绕曲式等面板相关技术。

2017年12月，JOLED完成首款印刷式OLED面板（21.6英寸, 4K）产品出货，成为全球首家供应喷墨印刷 OLED 面板的厂商；其投建的全球第一条喷墨印刷 OLED面板量产线——G5.5能美产线已于2019年11月开始运营及试生产。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：TCL

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    