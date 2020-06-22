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雄关漫道真如铁，长江存储国家存储器基地项目二期开工

2020/6/22 15:28:42来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月22日消息 根据长江存储官方的消息，由长江存储实施的国家存储器基地项目二期（土建）于6月20日在武汉东湖高新区开工。

据介绍，长江存储国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设，计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂。项目一期于2016年底开工建设，进展顺利，32层、64层存储芯片产品已实现稳定量产，并成功研制出全球首款128层QLC三维闪存芯片

在开工仪式上，紫光集团、长江存储董事长赵伟国介绍了项目有关情况。他表示，国家存储器基地项目一期开工建设以来，从一片荒芜之地变成了一座世界领先的存储器芯片工厂，实现了技术水平从跟跑到并跑的跨越。

IT之家曾报道，4月份，长江存储科技有限责任公司宣布其128层QLC 3D NAND 闪存（型号： X2-6070）研发成功，并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证。作为业内首款128层QLC规格的3D NAND闪存，长江存储X2-6070拥有业内已知型号产品中最高单位面积存储密度，最高I/O传输速度和最高单颗NAND 闪存芯片容量，拥有1.6Gb/s高速读写性能和1.33Tb高容量。

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关键词：长江存储二期

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