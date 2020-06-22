彭博社：任天堂正在退出手机游戏

IT之家6月22日消息 2015年，任天堂决定进军智能手机游戏市场，首先发布《Miitomo》，这是一款允许用户自定义Mii并与其他玩家互动的社交应用。根据Business Insider报告，该应用程序最终于2018年停止支持，而现在，距离移动世界的首次创业已经过去五年，任天堂似乎已经放弃了它。

任天堂于2015年进入手游市场，主要是因为Wii U的失败，一直在经历着艰难的挣扎。但是，该公司在智能手机上的游戏从未取得过如此成功，特别是与其他大牌移动游戏相比。《超级马里奥跑酷》是其第一款大牌游戏，支持一次性付款获得整个体验，但在智能手机市场上并没有引起太大共鸣。最近，《马里奥卡丁车之旅》采用了一种与众不同的方式，通过订阅模式来赚取收益，这一模式遭到了广泛的批评。

IT之家获悉，在COVID-19疫情期间，任天堂无法拓展手机游戏业务变得尤为明显，该公司的手游收入下降，而其他许多游戏都在增长。

彭博社报道称，最近，任天堂公司总裁古川幸太郎表示，该公司“没有必要继续为移动市场发布许多新应用”，这是立场上的重大变化，此前该公司在2018年曾承诺每年发布两到三个手机游戏。该公司表示，在当前财年中，它将专注于已经上市的游戏。据东京顾问Serkan Toto称，《马里奥卡丁车之旅》发布后，“任天堂的产品线已空缺”。

虽然《火焰纹章英雄》获得收入大约6.56亿美元，但《动物之森:口袋营地》（该公司的营收第二大移动游戏）仅赚取1.31亿美元。最后一位是任天堂的《马里奥医生世界》，总收入为480万美元。

但是，任天堂与游戏收入有关的问题并不是将其删除手游业务的唯一援引。彭博社报告称，尽管开发人员在任天堂DS系统和Wii U上使用触摸屏游戏已有悠久的历史，但该公司发现仅限于智能手机或平板电脑上的触摸屏控件存在问题。

报告称：“该公司认为，与任天堂设计的控制器配合使用时，其特许经营情况最佳，而对于仅带有触摸屏的手机界面，它从未感到完全满意。”