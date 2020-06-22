爆料：苹果 12.9 英寸 iPad Pro Mini-LED 屏幕版处于试生产阶段

IT之家6月22日消息 外媒macRumors报道，据韩国网站The Elec报告，苹果公司传闻中采用Mini LED显示屏的12.9英寸iPad Pro已进入试生产阶段。

该报告称LG将为12.9英寸iPad Pro提供Mini-LED面板，而富士康将负责最终组装。苹果分析师郭明錤此前曾表示，Mini-LED技术将使产品设计更薄、更轻，同时提供与OLED显示屏相同的许多优势，包括高对比度和动态范围。

报告补充说，新的iPad Pro最早将于2020年第四季度发布，但目前看来更有可能在明年发布。本月早些时候，有传言称，具有Mini-LED显示屏、A14X芯片和5G连接的新款iPad Pro机型将于2021年上半年推出，这一时间表已得到其他一些消息来源的回应。

IT之家此前报道，苹果在今年3月更新了iPad Pro 2020，但更新幅度相对较小，新功能包括A12Z仿生芯片（本质上是具有额外GPU核心的A12X芯片），支持0.5倍变焦的超广角相机，LiDAR激光雷达。激光雷达可增强增AR效果，并具有更好的发声麦克风。

预计苹果还将在2021年底前发布其首批配备Mini-LED显示屏的Mac设备。