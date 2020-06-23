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香橼：当前是苹果收购智能音箱厂商 Sonos 适当时机

2020/6/23 0:15:03来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间6月22日晚间消息，据国外媒体报道，知名做空机构香橼研究公司（Citron Research）今日发布报告称，当前是苹果公司收购智能音箱厂商Sonos的适当时机

事实上，之前就有报道称，苹果可能收购Sonos。而今日，香橼研究公司在其报告中援引了摩根大通分析师萨米克·查特吉（Samik Chatterjee）去年9月份的一份报告称：

Sonos将帮助苹果打入高收入家庭，在家居市场追赶亚马逊和谷歌。该公司拥有强大的客户忠诚度，并成功推动了重复购买。在打造了“无缝、整体的智能家居生态系统方面，Sonos甚至比亚马逊和谷歌等公司处于更有利的地位。

香橼研究公司还称，当前是苹果收购Sonos的适当时机。Sonos主导着家庭音频市场，其产品遍及世界各地。Sonos目前的企业价值约为10亿美元，较备受青睐的其他股票“小得多”。

报告还称，苹果、谷歌、亚马逊、Netflix、Spotify、三星和索尼都是Sonos的潜在收购方，但苹果是最符合逻辑的买家，收购Sonos的可能性最大。

香橼研究公司还指出，就在Sonos公开起诉谷歌、并指控亚马逊窃取其专有技术的同一天，苹果开始在其专卖店销售Sonos的智能音箱。香橼研究公司还认为，在最终被收购之前，Sonos的交易价格将大幅上涨。今日，香橼将Sonos目标股价定为每股30美元。(李明)

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关键词：苹果sonos

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