苹果 iPadOS 14 正式发布：重新设计应用，全局搜索，手写笔识别升级

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《苹果 iOS 14 正式发布：全新主屏幕含小插件、汽车钥匙、App Clip 小程序》

IT之家6月23日消息 在今天的WWDC 2020大会上，苹果宣布推出iPadOS 14系统，这是iPad操作系统的最新版本，基于强大的iOS 14性能打造，其重点是改进应用程序设计以利用平板电脑的大屏幕。苹果的许多应用程序都经历了设计改进。现在，“照片”和“音乐”具有侧边栏，可让你在应用程序的不同部分之间跳转；日历现在在屏幕顶部具有更多控件。所做的更改虽然并不引人注目，但可以使应用更轻松地快速移动和控制。

IT之家获悉，另一个重要功能是全局通用搜索，苹果重建了搜索引擎。它可以用作App启动器，以查找联系人或文档，甚至可以在支持该功能的应用中搜索。搜索功能已经处理了其中的大多数功能，但是苹果现在使整个外观和声音听起来非常像Mac上的Spotlight搜索。

iPad也获得了更好的Apple Pencil手写识别支持。名为Scribble的功能会将手写内容转换为文本，你可以将其粘贴到任何文本框中。苹果Notes应用已经可以像输入文字一样搜索手写文本，但是此更新扩展该功能，你可以专门转换手写内容并在需要的地方使用。

iPad现在可以让你设置默认的电子邮件和浏览器应用。自平台问世以来，iPhone和iPad一直要求你使用苹果Mail和Safari应用程序。现在第三方邮件和浏览器在iPadOS 14上将大放异彩。

尽管iPadOS现在的名称不同于专注iPhone的iOS系统，但两者似乎仍在共享其主要功能。iPadOS 14中的主要更新，例如iMessage中的群组，快速下载的App Clip小程序，地图中的骑行路线以及其他Memoji表情等，也将在iPadOS 14中发布。

iPadOS 14也获得了新的Siri界面，就像在iOS 14中那样。电话现在将以“紧凑通知”的形式弹出在屏幕顶部，而不是占据屏幕。搜索的设计也越来越紧凑，现在允许搜索栏弹出到应用程序的顶部，而不是遮挡屏幕上的所有内容。

现在，通过iPadOS 14，iPad已经开始以某些显著方式与iPhone脱节。苹果去年增加了对鼠标和触控板的支持，并且最终通过添加小插件使主屏幕变得更加丰富。iPad还具有不断发展的多任务处理系统，它的功能和复杂性远远超过iPhone。随着Apple继续像传统计算机那样发展iPad，开始将其操作系统视为一个独立的实体可能是更有意义的。