苹果电脑将使用自研芯片，股价破 360 美元创新高

6月23日消息，据外媒报道，美国时间周一，美国主要股指收盘走高，纳指创下新高，包括苹果微软在内的科技股领涨。苹果于6月23日凌晨1点如约带来了WWDC20全球开发者大会的开幕演讲，由于受到疫情的影响，苹果也是33年来首次将WWDC开幕演讲改为线上举行。受发布会系列消息影响，苹果股价飙升超过2%，最高涨至359.46美元，创下历史新高。盘后交易数据显示，苹果股价再涨0.7%，突破360美元的整数关口，达到361.5美元。

道琼斯指数收于26024.96点，上涨153.50点，涨幅0.59%；标准普尔500指数收于3117.86点，上涨0.65%；纳斯达克综合指数收于10056.47点，上涨1.11%，创历史新高。

在美股周五交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于358.87美元，上涨2.62%；谷歌母公司Alphabet股价收于1451.86美元，上涨1.41%；亚马逊收于2713.82美元，上涨1.45%；微软收于200.57美元，上涨2.78%；Facebook收于239.22美元，上涨0.18%；甲骨文收于55.12美元，上涨1.32%；IBM收于121.07美元，下跌1.14%；奈飞（Netflix）收于468.04美元，上涨3.16%；特斯拉收于994.32美元，下跌0.66%；推特（Twitter）涨0.18%，优步（Uber）涨1.18%；Lyft跌1.64%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于60.09美元，上涨0.79%；英伟达收于381.07美元，上涨2.87%；博通收于313.54美元，上涨3.56%；德州仪器收于125.23美元，上涨0.28%；高通收于89.13美元，上涨0.36%；AMD收于54.76美元，上涨0.98%；美光科技涨0.63%；应用材料公司涨0.53%。

在美国上市的主要中概股多数下跌，网易收于418.20美元，上涨1.21%；阿里巴巴收于221.41美元，上涨0.35%；京东收于59.09美元，上涨0.77%；百度收于123.08美元，上涨0.00%；拼多多收于81.79美元，下跌6.61%；哔哩哔哩收于42.89美元，下跌4.09%；好未来收于66.76美元，下跌0.43%；爱奇艺收于24.27美元，下跌0.78%；跟谁学收于56.11美元，下跌2.94%；微博收于33.90美元，下跌2.81%；新浪跌0.45%；搜狐跌0.53%；搜狗跌1.84%；携程涨1.12%；前程无忧跌2.16%；汽车之家跌1.27%；58同城跌0.42%；蔚来涨1.23%；金山云涨2.25%，瑞幸咖啡跌16.75%。

在2020年度全球开发者大会上，苹果公司公布了一系列消息，其股价因此上涨超过2%，并创下历史新高。这家科技巨头发布了其移动操作系统iOS的最新版本，并表示新的Mac电脑将不再使用英特尔芯片，而是采用苹果自己研发的芯片。

上周，美国主要股指在近五周内实现连续第四周上涨。道指和标指上周均上涨至少1%，纳指上涨逾3%。

但美国和世界其他地区新冠肺炎确诊病例持续增加，引发了人们对全球经济复苏的质疑。

美国约翰·霍普金斯大学汇编的数据显示，上周五美国又报告了3万多例新冠病毒感染病例，为5月1日以来单日确诊人数最高的一天。美国内华达州、佛罗里达州、加利福尼亚州和亚利桑那州都报告了单日确诊人数创新高。

新冠肺炎疫情最近在美国一些州的反弹，导致苹果公司关闭了一些门店。与此同时，国际邮轮协会（CLIA）今天宣布，邮轮公司自愿暂停在美国港口的巡航，直到2020年9月15日。

有分析师表示：“看涨者和看跌者之间正在进行一场战争，双方都抓住每一个微小的数据点来支持各自的论点。”

自3月23日触及盘中低点以来，标指已累计上涨逾42%。在本季度，标指累计上涨了近20%。