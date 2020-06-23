苹果 watchOS 7 发布：睡眠监测来了

IT之家6月23日消息 在今天的WWDC20开发者大会上，苹果正式推出了 watchOS 7，活动结束后，苹果已经向开发者发布了watchOS 7更新的首个开发者测试版。

watchOS 7引入了一个新的分享功能，允许将表盘与他人分享，可以通过信息或邮件、通过App Store发现或通过网站分享。

watchOS 7 带来包括Chronograph Pro、X-Large等在内的多款新表盘，前者还自带一个全新的“测速仪”。此外，表盘的“复杂功能”还得到进一步升级，现在有更多“复杂功能”可供选择，而且支持在更多表盘上启用。

watchOS 7首次加入了新的睡眠追踪功能，原理是使用Apple Watch的加速度计来检测微动。该功能可以提供睡眠情况信息，绘制一段时间的睡眠质量图表，每周还会自动推送一个整周睡眠趋势。还提供了一个Wind Down功能，帮助用户准备睡觉。

此外，watchOS 7还新增了一个使用触觉反馈或轻柔声音的闹钟功能，以及开启勿扰模式的睡眠模式，在你睡觉时自动将手表屏幕变暗。

除了睡眠追踪，苹果watchOS 7还增加了一个新功能，可以追踪洗手情况，确保你至少洗手20秒。只要Apple Watch检测到洗手的动作和声音，就会出现一个20秒的倒计时器。健康应用也会显示用户洗手的频率和持续时间。

watchOS 7活动应用将更名为健身，新增了舞蹈、核心训练和降温等锻炼类型，听觉应用也进行了改进，加入了媒体，地图中提供了骑行路线，Siri可以直接在Apple Watch上进行翻译。

watchOS 7 的其他更新还包括：

地图现在支持功能更加完备的「骑行路线」；

Siri 支持功能更加完善的实时翻译功能；

健康应用加入更多健康指标；

噪音应用现在支持检测更多设备的音频情况，并给佩戴者提供听力健康建议；

表盘支持分享，也可以一键导入 App Store 或者网页上的表盘设计。

IT之家了解到，watchOS 7 适用于 Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 5，watchOS 7目前只对开发者开放。