数说苹果 WWDC 2020：开发者 2300 万，Siri 每月收请求数 250 亿

北京时间6月23日早间消息，苹果公司周一除了在虚拟全球开发者大会（WWDC）上发布了一些列新产品和新功能外，还分享了许多数据。

具体数据如下：

2300万-苹果的全球应用开发者数量

14-苹果最新的iOS更新版本

1亿美元-苹果用来促进种族平等所投入的花费

1万亿-苹果用户可以定制表情符号的方法数

250亿-苹果Siri虚拟助手每月收到的请求数

20倍-与三年前相比，Siri掌握的事实数量

11-苹果新的翻译应用支持语言数量。包括英语、中文、日语、韩语、西班牙语、德语、法语、意大利语、俄语、巴西葡萄牙语和阿拉伯语。

40%-消息数量增长百分比

80%-安装Apple CarPlay的新车百分比，这让用户可以在开车时使用iPhone。

2万-Apple Watch支持的应用数量

50%-Mac版Safari加载经常访问的网站的速度比谷歌Chrome快了多少

100万-App Store中针对iPad设计的应用数量

2亿-用户创建的“用苹果登录”帐户数量

10亿-使用Apple TV的屏幕数量

2021年-根据艾萨克·阿西莫夫（Isaac Asimov）的科幻小说改变的电视剧《基地》（Foundation）在Apple TV Plus上映的年份

20亿-过去10年，通过iPhone、iPad和Apple Watch出货的苹果芯片数量

2年-苹果转换成自己的Mac电脑处理器可能需要的时间。