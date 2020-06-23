外媒评苹果 WWDC 2020：iOS 14 新功能虽好，但不能忽略修复旧 bug

北京时间6月23日早间消息，据外媒报道，在今天凌晨举行的WWDC大会上，苹果发布了新的iOS系统，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）和他的团队向开发人员和用户展示了新的功能。但是如果苹果能够抽出一年的时间，暂时不考虑创新，而是着手解决已有系统中的bug，无数iPhone用户的使用体验能不能变得更好一些？

iPhone旧系统中的一些问题属于非常严重的安全问题，还有一些问题则是让人感到苦恼但是并不算严重的问题，但是这些问题全都没有得到解决。用户应该怪谁？或许应该怪苹果对WWDC的痴迷，苹果总是希望在这个时间段推出新的、让人兴奋的功能，导致他们疏于解决现有的问题。

在每一年的WWDC大会上，苹果都会乐此不疲地推出新操作系统、新功能和新特性，然后在夏天推出新系统的公测版本，对其进行完善，然后在秋季发布新iPhone，毫无疑问新的硬件设备一定会搭载新的操作系统。这种升级方式已经被苹果运用了很多年。

WWDC的演讲需要一些噱头，以此来显示苹果的创新力，说明他们在移动设备领域一直都有着新的想法，在每一届的WWDC上，苹果都会展示让人惊叹的新功能，这就是苹果的一贯做法。苹果的想法是，向观众展示大量的新功能，以此来展示他们所获得的进展。

在本届WWDC上，苹果发布了iOS 14，而今年的“套路”与往年没有太大区别，苹果照旧展示了大量新功能（例如小部件和新的接电话的方式）、与苹果云服务的整合（例如信息应用的新特性），以及一些深受极客喜爱的新特性（例如数字车钥匙）。然而，在追求新功能的过程中，苹果却牺牲了一个重要的东西：iOS的平顺性。

苹果不善于修复bug。新的变化会导致bug的出现。如果一名工程师在不经意间破坏了一个本可以正常使用的功能，这就叫做“退化”，工程师需要解决这个问题。

但是如果你报告了一个问题，而工程师认为这个问题在旧版的操作系统中也存在，那么这就不是“退化”，而是一个一直存在的老bug。而在苹果设备上，很有可能这个问题一直都不会被解决。

普通消费者不会像极客一样，明确理解并区分iOS和iPhone之间的关系。他们只在乎自己的新手机是否好用，是否存在一直无法修复的bug。当然，消费者喜欢新功能，也会使用这些新功能，但是如果bug一直不修复，不满同样会在他们心中堆积。

在追求iOS新功能的同时，苹果在过去多年中一直都忽略了修复旧bug，新的iOS 14系统上是否会依然这样？