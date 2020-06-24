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微软 Win10 全新开始菜单现身：更时尚

2020/6/24 7:45:49来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 24 日消息 Windows 10 于 2015 年发布，发布近五年后，微软已经开始为该操作系统打造新的外观，首先是为开始菜单打造更时尚的设计。

新的 “开始菜单”预计将于明年到来，将保留动态磁贴，其背景色与浅色或深色主题相匹配。虽然动态磁贴是要留下来的，但微软打算对其进行大幅改动。

目前，如果关闭“开始菜单”中的动态磁贴，应用会有纯色块。在下面的截图中，微软演示了新的关闭动态磁贴时的 Windows 10 的开始菜单。

在新的开始菜单中，动态磁贴逐渐消失在背景中，而那些流畅设计的应用图标则被放在了最前面。开始菜单升级还为全系统的明暗模式提供了更好的支持，如果有动态磁贴，仍然可以使用。

新的开始菜单采用了微软改版后的半透明块状应用图标，开始菜单左侧仍有一个最近应用列表，但用户界面有多处调整。例如，在新的开始菜单升级中，应用图标现在位于其应用名称旁边，而不是位于方块内。

值得注意的是，以上截图是微软 365 在 Facebook 上分享的，并不代表 Windows 10 功能升级后就会采用这样的设计

微软目前正在为 Windows 10 的开始菜单 “探索”这种新的设计，可能会在今年晚些时候或明年的预览版中出现。这次新的 UI 改造旨在将彩色磁贴变成 “统一的”，无论是在亮色还是暗色模式下。

IT之家了解到，开始菜单的改造也将使 Windows 10 的桌面界面与微软的 Windows 10X 保持一致，后者放弃了 动态磁贴 而采用应用图标。

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关键词：Windows 10

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