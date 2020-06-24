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荣耀 X10 Max 巨屏新机官宣：RGBW 大屏，阳光下清晰可见

2020/6/24 12:02:47来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6月24日消息 今日上午，荣耀手机官方宣布，荣耀 X10 Max 采用 7.09 英寸 RGBW 护眼阳光屏。

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据了解，RGBW 就是在原有的 RGB 三原色上增加了 White 白色子像素，成为四色型像素设计，在新的像素排布方式下，最大亮度提升了 70%。荣耀 X10 Max 屏幕亮度典型值则达到了 780 尼特

荣耀业务部副总裁（产品）熊军民表示，荣耀 X10 Max 室内场景可以开启部分 White 子像素，从而降低背光与功耗，因而同样尺寸的 RGBW 屏与 RGB 屏功耗相比差距显著——荣耀 X10 Max 屏幕的单体功耗降低约 14%。荣耀 X10 Max 使用 5G 网，荣耀 8X Max 使用 4G 网，前者的功耗表现优于后者 7%。

熊军民表示，除了更亮更省电外，荣耀 X10 Max 屏幕还支持 DCI-P3 电影级广色域，让屏幕呈现出更为丰富的色彩。在成本方面，“超过 7 英寸的大屏幕手机，panel 切割出片数少，而且良品率只有 70%-80%，这个损耗成本就多增加了上千万的研发费用。”

此外，荣耀手机还提出了手机护眼新方向，并表示 “两年了，8X 系列首推的专业低蓝光护眼认证已成行业标配，新的方向又在哪？”

IT之家了解到，根据此前信息，荣耀 X10 Max 预计将采用 7.09 英寸 2280*1080 分辨率水滴屏，配备双扬声器与侧边指纹，内置 5000mAh 大电池，支持 22.5W 快充，搭载天玑 800 芯片。

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关键词：荣耀

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