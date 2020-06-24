20 亿美元！谷歌投资波兰数据中心以处理云服务

北京时间 6 月 24 日消息，据波兰商业日报 (Puls Biznesu Daily)报道，谷歌公司将对波兰的一个数据中心至多投资 20 亿美元，以处理云服务。

波兰副总理雅德维加 · 艾米莱维奇 (Jadwiga Emilewicz)称，她预计谷歌将对波兰数据中心投资 15 亿美元至 20 亿美元。

此前，微软公司已在 5 月份宣布对波兰的一个数据中心投资 10 亿美元。