研究机构：苹果低端 Mac 先用自研 ARM 芯片，可与英特尔一争高低

IT之家6月24日消息 研究机构Strategy Analytics发布了苹果ARM架构芯片对PC芯片市场的影响报告。其中提到，苹果首款基于 ARM 架构的 Mac 预计将于 2021 年面世。苹果将首先在低端 Mac 中使用自己的芯片，然后再扩展到其高端产品线。

ARM 一直在说，其 7 nm 和 5 nm 的 Deimos 和 Hercules 芯片能够与笔记本电脑中的 x86 设计竞争。对于 ARM 和苹果来说，时机似乎都是正确的。ARM 架构的 Mac 在功耗、外形和功能方面可能与传统的 x86 架构的 Mac 有很大不同。第三方开发人员将不得不斥资将其应用程序从 x86 移植到 ARM——对于苹果而言，这个过渡并不容易。

在 Windows 生态系统中，微软已经与高通合作。在 Chromebook 生态系统中，谷歌与三星，联发科，瑞芯微和其他公司合作。Strategy Analytics 认为，软件成熟度将是基于 ARM 的笔记本电脑市场成功的关键。苹果将在这两年逐渐向 ARM 过渡，但苹果可能会将其 x86 Mac 业务至少再保留 5 年。

IT之家从该报告获悉，ARM 最新的 Cortex-A77 和 A78 CPU 内核有着出色的性能，这将使高通和苹果等芯片供应商能够为笔记本电脑提供具有竞争力的芯片。看起来苹果对 ARM 的产品路线图比对英特尔的更有信心。苹果开始使用自己的芯片，这表明该公司认为 ARM 架构的芯片性能现在可以与英特尔芯片一争高低。苹果的 iPad Pro 芯片（包括 A12x 和 A1z）已经具备了与高端 Windows 笔记本电脑相媲美的性能。

从历史上看，苹果已经有了许多自研元器组件，包括应用程序处理器，GPU，指纹传感器，5G 基带等。与外厂芯片相比，自研芯片具有多种优势，包括对产品路线图的控制，更好的优化，更好的成本结构和能效。

近年来，英特尔开始弱化 PC 端业务，而转向以数据为中心的业务。Strategy Analytics 估计，苹果在 2019 日历年占英特尔以 PC 为中心的收入的 10-15%。尽管与以数据为中心的业务相比，英特尔 PC 端业务的利润率较低且增长速度较慢，但以 PC 为中心的业务仍在增长，并为英特尔带来可观的利润。从 2022 年开始，真正的财务方面的影响必定会显现。除了苹果的影响外，英特尔的其他 PC 客户，如戴尔，联想和惠普，也有可能开始探索尝试 ARM 架构的芯片。此外，如果 x86 PC 量不够大，英特尔将面临开发人员放弃其平台的风险。