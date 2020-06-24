亚马逊宣布成立全球打假团队 专门打击违法售假者

亚马逊宣布成立全球打假团队，专门负责打击违反法律法规和亚马逊商城规则、在亚马逊上销售假冒商品的售假者，并将其诉诸法律。亚马逊方面透露，这支全球性的跨职能团队由前美国联邦检察官、资深调查人员和数据分析师组成。



亚马逊表示，他们的首要目标是阻止假冒商品在亚马逊商城中上架。目前，亚马逊已能确保消费者浏览的 99.9% 的商品未出现有效的假冒商品投诉。

亚马逊称，2019 年，亚马逊在全球投入超过 5 亿美元用于打击包括售假在内的欺诈行为，同时逾 8,000 名员工参与到此项工作中。2019 年，亚马逊拦截总计超过 60 亿件疑似不良商品，并阻止了超过 250 万个疑似有不良行为的账户发布商品进行销售。

新组建的亚马逊全球打假团队，将调查售假者试图规避亚马逊流程和系统监测、以及违反亚马逊商城规则上架假冒商品的案件。

亚马逊全球客户信任与合作伙伴支持团队副总裁 Dharmesh Mehta 表示：“无论售假者试图在哪里销售假货或身处何地，他们都将受到相关法律严厉的制裁。”他希望各国政府进一步加大在调查工具、资金和资源上的投入，以打击售假者。他认为，法律诉讼和冻结资产等执法行动是打击违法售假的最有效途径之一

亚马逊在新闻稿中透露，今年 5 月，今年 5 月，亚马逊调查并确认了一批来自于加拿大、中国、多米尼加共和国、德国、印度、意大利、日本、韩国、西班牙、阿拉伯联合酋长国、英国和美国的售假者，并将相关资料分享给了各地相关执法部门。

不过，相关举措引起部分国内卖家不满。5 月份，不少国内亚马逊卖家前往亚马逊深圳办事处维权。有卖家向媒体透露，他们主要是由于销售防疫物资而导致账号被封、资金被冻结。

亚马逊当时回应称，这些卖家确有违规行为，并不断采取各种方法掩盖违规行为。亚马逊此前已向他们发出警告，但相关卖家仍然选择继续违规。