亚马逊深入微软大本营：不爱总部西雅图了吗？

亚马逊要和微软亲密无间

亚马逊周一宣布，计划在华盛顿州雷蒙德 (Redmond)租赁 11.1 万平方英尺 (折合 10300 平方米)的办公空间，开设一个新的 AWS 云计算园区，容纳 600 多名员工。新办公室将设在雷蒙德市区的商业中心，定于明年投入使用；届时 AWS 技术工程部门部分人员也会搬迁到这里工作。

▲亚马逊西雅图总部的生态球

亚马逊总部在西雅图市 South Lake Union 地区，而微软总部则设在雷蒙德市。两地都属于大西雅图地区，彼此距离 30 多公里，中间还有一个城市贝尔维尤 (Bellvue)。近年来亚马逊大举往华盛顿湖东岸 (西雅图东部)扩张，深入原先微软的办公园区地区，这两大市值万亿美元的互联网巨头是越来越零距离了。

去年年底，亚马逊就宣布在雷蒙德开设一个新办公室，包括两座楼，总计 2 万多平方米办公空间，用于 Kuiper 卫星项目部门的总部及研发中心。亚马逊在去年 4 月宣布了 Kuiper 卫星计划，计划在地球近地轨道组建一个包括 3236 颗卫星的卫星群，为地球上待发展的偏远地区提供低延迟高速宽带网络。

多介绍一句，贝佐斯和马斯克两大超级富豪，围绕着太空展开了激烈竞争。而马斯克对于自己的竞争者，从来都是极具攻击性。他多次在 Twitter 上主动挑衅和嘲讽贝佐斯，最近一次则是直接呼吁分拆亚马逊，更是戳到了贝佐斯的痛处，因为目前亚马逊正在接受美国政府的反垄断调查。

贝佐斯先在 2000 年创建了太空公司蓝色起源 (Blue Origin)，马斯克在 2002 年创办了 SpaceX。虽然目前 SpaceX 在载人航天领域占据明显的领先身位，但蓝色起源也并不示弱，同样中标入选了 NASA 的登月项目。马斯克在 2015 年推出 Starlink 星链项目，计划组建一个 1.2 万颗卫星组成的近地轨道卫星群，为地面提供高速互联网，目前已经分八次发射了近 500 颗卫星。贝佐斯的 Kuiper 卫星计划显然是和星链计划的又一次竞争。

话题回到亚马逊，为什么亚马逊要离开总部所在地西雅图，跑到微软的大本营去开新办公室？西雅图已经没法扩张了吗，还是他们与西雅图出现了矛盾？

亚马逊在西雅图市区的办公楼

亚马逊与西雅图关系降温

毫无疑问，亚马逊是西雅图的名片企业和经济支柱。2018 年，亚马逊投资 40 亿美元的西雅图总部园区正式落成，其中最吸引人的莫过于那个玻璃生态大圆球 Amazon Sphere。这个城市内部的热带雨林亚马逊已经成为了西雅图的一个新景点。

亚马逊在西雅图地区占据了 40 多座大楼，雇佣了 5 万多名员工，办公空间高达 75 万平方米。《西雅图时报》在 2017 年就预计，该市市区最好的办公楼，19% 都是被亚马逊拥有或租赁的。亚马逊一家的办公空间比西雅图其他 40 多家大企业加起来还多，也是美国企业在市区的最大办公园区。

但近年来，亚马逊和西雅图市的关系也越来越微妙。一方面，亚马逊是西雅图的城市名片，亚马逊数万名员工带来了巨大的商机，另一方面，亚马逊也直接推高了西雅图的消费水平，尤其是住房价格，让很多低收入本地原有居民不堪重负。很多西雅图中低收入居民都希望对企业巨头亚马逊征税，来解决本地的各种经济和社会问题。

过去几年，以左派女议员卡什玛 · 萨旺 (Kshama Sawant)为代表的西雅图市议员们一直在呼吁对亚马逊等科技巨头征收基于员工数量的 “人头税”，用于解决西雅图的住房问题和无家可归者问题。西雅图是美国第三大无家可归者聚集地，常年有 1.2 万人无家可归，其中 6000 多人就睡在大街上。2018 年 4 月，西雅图市议会全票通过法案，对年收入 2000 万美元以上的企业征收每名员工每年 275 美元的人头税。这意味着亚马逊可能每年要额外支付超过千万美元。

虽然对亚马逊来说，千万美元并不算多，而贝佐斯显然并不愿意轻易被 “打土豪”。在市议会宣布征税后，亚马逊随即表示计划将 7000 多个规划中的新岗位移到西雅图以外城市，甚至暂停了新园区的建设。仅仅一个月后，西雅图就在以亚马逊等本地企业巨头 “搬出西雅图”的威胁下取消了这一税收。不过，亚马逊也并非不愿造福乡里。今年 5 月，亚马逊宣布腾出一个办公楼改造成无家可归者收容所，为 1000 名无家可归者提供安身之所。

为了获得有利的政策，亚马逊不惜重金支持对自己有利的候选人，单是 2019 年西雅图市议会选举，亚马逊就投资了 150 万美元，而 2015 年只有 13 万美元。但今年 1 月，西雅图市议会通过法律对企业对本地的政治捐款设置了限制，禁止外国持股超过 5% 的企业对本地选举提供政治捐款。这显然是在针对亚马逊，因为作为上市公司，亚马逊的外国股东比例接近 10%。

贝尔维尤是亚马逊诞生地

在与西雅图市左派议员们较量的同时，亚马逊过去两年开始逐渐把扩张视野转向西雅图附近，拉开了在雷蒙德和贝尔维尤大举扩张的序幕。这里显然是最适合亚马逊的地区。距离西雅图总部非常近，跨个桥就到了，又不需要再受西雅图市议会的打压。这两个小城市的治安状况和城市建设也远远好于大城市西雅图。

被华人戏称为 “贝勒府”的贝尔维尤就在华盛顿湖畔，曾经被评为美国最宜居城市，Bellevue 的名字也来自法语的 “好风景”。这里拥有大量的高科技公司。1979 年 - 1986 年微软的总部就在贝尔维尤，现在他们的互联网业务也设在这里的市区，而 Facebook、阿里等互联网巨头都在这里设有办公室。美国第三大运营商 T-Mobile 总部也在贝尔维尤。

实际上，贝尔维尤还是亚马逊的诞生地。在看到了即将到来的互联网时代的巨大机遇之后，1994 年贝佐斯从美国东岸的金融中心纽约搬迁到美国西岸的这个小城市，贝佐斯是在新墨西哥州出生长大，高中搬到佛罗里达，大学就读普林斯顿。华盛顿州没有州所得税是吸引他横跨美国在这里创业的关键原因。

贝佐斯在贝尔维尤 150 平方米的房子车库里创建了亚马逊，通过互联网销售图书。虽然亚马逊并不是硅谷公司，但车库文化无疑是创业者的共同情节。发展壮大之后，亚马逊搬到西雅图市区，但当时并没有明确规划，散落在西雅图各地。2001 年的时候，亚马逊已经在西雅图占据了近 6 万平方米的办公空间。

今年 2 月亚马逊宣布，计划在贝尔维尤建造一座 43 层大厦 Bellevue 600，提供 100 万平方英尺 (折合 9.3 万平方米)的办公空间，预计 2024 年完工。亚马逊还宣布未来几年会在贝尔维尤继续扩大办公园区，招募 1.5 万名员工。目前该公司在贝尔维尤已经有 2000 多名员工。亚马逊整个海外业务部门都会搬迁到这里。

不要补贴也要去纽约

回到亚马逊的扩张规划，如今市值接近 1.3 万亿美元的亚马逊是毫无争议的全球电商和云计算巨头。在美国市场，亚马逊电商市场占有率高达 44%(eMarketer 数据)，云计算市场占有率也超过 33%(Canalys 数据)。这也是美国政府反垄断部门盯上亚马逊的主要原因。

亚马逊目前有 84 万名全职和兼职员工，同比增长了 23%。亚马逊在美国拥有 59 万名员工，其中既有高收入的互联网业务员工，也有低收入的仓储和物流员工。今年 3 月底疫情爆发之后，亚马逊还宣布在美国继续招聘 10 万名仓储和物流员工，应对未来电商业务大幅增长的需求。

除了传统的大西雅图地区，亚马逊还从 2017 年开始了第二总部 “选妃”活动，高达 50 亿美元的项目投资和 5 万个工作岗位吸引了全美国几十个城市政府的激烈竞争。实际上，是马斯克内华达超级电池工厂获得 13 亿美元的新闻给了贝佐斯启迪，既然亚马逊需要大举扩张，为什么非要守在西雅图，为什么不借此投资机会从迫切希望招商引资的地方政府拿到补贴？

在经过历时一年的遴选，最终在 2018 年 11 月，首都华盛顿附近的弗吉尼亚艾灵顿和纽约郊区的长岛市分享了这个巨大的 “彩球”。此外，亚马逊还将在田纳西州纳什维尔设立运营中心，在美国波士顿设立科技中心。亚马逊从这一波 “选妃”活动中拿到了高达 23 亿美元的退税补贴。

但令人意外的是，纽约长岛的亚马逊园区建设项目却遭到了以激进左派国会议员科特斯 (Alexanderia Ocasio-Cortez)为首的部分政治人物的强烈抵制。她们反对纽约给亚马逊提供最多 18 亿美元的补贴和激励，却无视这些补贴实际上是在亚马逊给当地投资建造园区和创造工作岗位及大量税收之后才可能发放的。他们还担心亚马逊会推高当地房价，从其他地区招聘员工，而不是优先解决本地就业。

这些左派议员进行了系列游行来抗议亚马逊从纽约 “吸血”，要求亚马逊离开纽约地区。由于亚马逊在纽约的仓储中心一直存在严重的劳资关系紧张问题，左派议员很容易获得低收入民众的支持。或许亚马逊觉得极左派众议员 AOC 和西雅图市议员萨旺的感觉太过相似，担心这些左派迟早会拿自己 “打土豪”。2019 年 2 月，亚马逊宣布取消长岛第二总部建设计划。

但不到一年之后，去年年底亚马逊又悄悄回到纽约，在曼哈顿河畔租下了 3 万多平方米的办公园区，计划在这里招聘 1500 名员工。这一次，曼哈顿没有提供补贴。毕竟国际金融中心纽约的魅力，和当地巨大的技术人才库，是任何大公司都无法忽视的。AOC 洋洋得意地表示，“看到了吗？没有补贴，他们还是会回来的。”