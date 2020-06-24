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DBG 神作《杀戮尖塔》手游海外已发布，国内还会远吗？

2020/6/24 19:07:27来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月24日消息 自 2017 年登陆 Steam 平台后，《杀戮尖塔》（Slay the Spire）以其充满趣味和难度的 roguelike 玩法在卡牌游戏市场中引起了一场雪崩式传播，此后于 2019 年推出正式版。从此，《杀戮尖塔》开创了一种被称为 DBG 的独特细分市场。

IT之家了解到，《杀戮尖塔》手游版于 6 月 14 日正式在全球发售，首次登录仅包括 IOS 平台，售价 9.99 美元。安卓版本尚处于开发状态。

由于版号新规的原因，内地地区暂时无法获取该游戏，但可进行预约。而港澳版本近日宣布由腾讯代理，归于腾讯极光计划中，将于 7 月份正式上线

▲ 极光计划官方 @极光菌 “爆料”

 国服版本预约界面

截至目前，该手游已进入全球 23 个国家地区的 App store 付费榜 TOP10，日本排名第 2、美区排名第 5、韩国第 2。

该游戏采用 Roguelike+DBG 的玩法。其中 Roguelike 指的是一种更偏向随机性的 RPG 玩法；DBG 意为 Deck Building Game，指牌库构筑游戏。相比于传统 TCG 游戏其主要区别在于卡牌的扩充和更新方式更具有随机性，目前类似的手游还有《月圆之夜》、《古今江湖》、《迷失古堡》等。

值得一提的是，《杀戮尖塔》的研发商 Mega Crit Games 仅由两人组成。

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关键词：手游

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